VIDEO | No es la primera vez: así fue el primer gol del arquero Ivan Provedel

Lo ocurrido este martes 19 de septiembre en el Estadio Olímpico de Roma fue totalmente alucinante. Lazio logró empatar sobre la hora el partido ante Atlético de Madrid por la primera jornada del Grupo E de la Champions League con un gol de su arquero, Ivan Provedel.

Lazio consiguió un punto de oro este martes como local de la manera menos esperada. Cayendo por la mínima diferncia en el minuto 94′, los italianos tuvieron una última oportunidad en un tiro de esquina. Luego de un centro frustrado, Luis Alberto colgó el balón al área y allí apareció Ivan Provedel para anotar de cabeza.

De esta manera, el portero italiano se convierte en el segundo guardameta que logra anotar un gol de cabeza en la Champions League. El primero había sido Sinan Bolat, que marcó para Standard Lieja en el encuentro contra AZ Alkmaar (equipo para el que atajaba Sergio ‘Chiquito’ Romero) en diciembre del año 2009.

Los goles de porteros, por razones evidentes, son inusuales. No obstante, esto parece no importarle a Ivan Provedel. Resulta que el tanto anotado por el meta de la Lazio este martes no fue el primer gol de su carrera. Este ya había marcado un gol oficial hace poco más de 3 años.

El primer gol de Provedel

Fue en febrero del año 2020 que, jugando para Juve Stabia de la Serie B, anotó un gol ante Ascoli. El portero también subió a cabecear en un tiro de esquina y acabó enviando el balón a las redes. En ese partido, su equipo también perdía por la mínima diferencia en los instantes finales.