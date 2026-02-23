Un balde de agua fría recibió el Benfica de José Mourinho en la previa del duelo de vuelta por los playoffs de la UEFA Champions League ante el Real Madrid.

Este lunes, el ente regulador del fútbol europeo notificó la suspensión provisional del atacante argentino Gianluca Prestianni, quien no podrá estar presente en el Santiago Bernabéu.

La medida responde a una investigación abierta tras el partido de ida disputado el pasado 17 de febrero. Según el comunicado oficial, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA tomó la determinación basándose en denuncias de comportamiento discriminatorio (Artículo 14 del Reglamento Disciplinario) realizadas por el argentino en contra del brasileño Vinícius Jr.

Aunque la sanción es por un partido y de carácter “provisorio” mientras concluye la investigación del Inspector de Ética, el impacto es inmediato: el ex Vélez Sarsfield no podrá jugar ni estar en el banco de suplentes.

Mourinho pierde a una de sus figuras para la revancha ante el Real Madrid.

Mourinho pierde a una pieza clave

La noticia trastoca por completo los planes del técnico portugués. Prestianni estaba perfilado como titular para intentar revertir el 0-1 adverso que el conjunto de las “Águilas” sufrió en Lisboa. Ante la notificación, el club luso emitió un comunicado oficial criticando la decisión de la UEFA y lamentando la ausencia de su figura en un compromiso de tal magnitud.

La respuesta del Benfica

A través de un comunicado oficial, el club de Lisboa manifestó su disconformidad con la medida:

“El Club lamenta haber sido privado del jugador mientras el proceso aún está en curso y apelará esta decisión”, señaló la institución lusa.

A pesar de la apelación, el equipo dirigido por José Mourinho asume que el futbolista no estará disponible este miércoles debido a los ajustados plazos procesales. No obstante, el Benfica aprovechó la misiva para reafirmar su compromiso histórico contra la discriminación, citando el legado de figuras como Eusébio.

Cronograma del conflicto: