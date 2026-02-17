El regreso de la Champions League en este 2026 trajo consigo uno de los duelos más esperados de los playoffs previos a los octavos de final. En el Estadio Da Luz, el Real Madrid ratificó su chapa de candidato tras vencer por 1-0 al Benfica, en un compromiso que prometía paridad pero que terminó siendo dominado casi en su totalidad por el conjunto español.

Los Merengues saltaron al campo con una disposición ofensiva que neutralizó rápidamente la propuesta del equipo local.

Desde el pitazo inicial, el planteamiento de José Mourinho se vio sobrepasado por la fluidez del mediocampo madrileño. El Benfica, habitualmente fuerte en su feudo, se vio forzado a retroceder sus líneas y ceder la posesión del balón, apostando únicamente a un contragolpe que nunca llegó con claridad en la primera etapa.

La presión alta de los dirigidos por Álvaro Arbeloa asfixió la salida de los lusos, dejando al portero Anatoliy Trubin como la figura providencial para mantener el marcador en cero antes del descanso.

En la segunda mitad, la tónica del encuentro no varió demasiado, con un Real Madrid que administraba las energías buscando el espacio justo para romper el cerrojo defensivo. La insistencia tuvo su recompensa a través de su figura más desequilibrante, Vinicius Junior. El extremo brasileño recibió un balón por la banda izquierda, encaró hacia el centro y, con un potente derechazo cruzado, venció la estirada de Trubin, desatando la euforia de la parcialidad visitante que llegó hasta Portugal.

Video: El gol de Vinicius Jr

Sin embargo, lo que debió ser una celebración deportiva se transformó rápidamente en un episodio de alta tensión. Vinicius, fiel a su estilo, celebró el gol realizando su tradicional baile frente a las gradas locales, lo que fue interpretado como una provocación por los jugadores del Benfica.

El clima se caldeó de inmediato, generándose una trifulca en el centro del campo que involucró a ambos planteles y cuerpos técnicos, obligando al árbitro a intervenir de manera enérgica para evitar que la situación pasara a mayores.

Acusación y activación de protocolo por racismo

El momento más crítico de la noche ocurrió cuando Vinicius Junior se acercó al juez del encuentro para denunciar insultos de carácter racista provenientes de Gianluca Prestianni. El jugador argentino del Benfica se vio envuelto en un áspero cruce de palabras con el brasileño, lo que derivó en una detención del juego que se prolongó por casi diez minutos. Durante ese lapso, el protocolo contra el racismo de la UEFA sobrevoló el estadio, mientras el ambiente en las tribunas se volvía cada vez más hostil.

Tras la larga interrupción, el fútbol intentó retomar el protagonismo, aunque el ritmo del partido ya se había fracturado. El Benfica, impulsado por el orgullo herido y el ingreso de piernas frescas, logró generar sus opciones más claras en los descuentos. No obstante, la falta de puntería de sus delanteros y la solvencia de la última línea blanca impidieron el empate, sentenciando una victoria sufrida pero merecida para los actuales “Reyes de Europa”.

Video: La denuncia de Vini Jr

Este resultado deja al Real Madrid con una ventaja estratégica invaluable de cara a la definición de la llave. Haber anotado como visitante y mantener la valla invicta les permite manejar los tiempos en el partido de vuelta, obligando al equipo de Mourinho a salir de su zona de confort y buscar el arco contrario desde el primer minuto en la capital española. Por su parte, el Benfica tendrá la difícil misión de recomponerse anímicamente tras una derrota que dejó más dudas que certezas en su funcionamiento.

La revancha

La resolución de esta historia tendrá lugar el próximo miércoles 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu. Se espera un lleno total en Madrid para un encuentro que no solo definirá a uno de los clasificados a los octavos de final, sino que también estará bajo la lupa de todo el mundo por las posibles sanciones que la UEFA pueda aplicar tras los incidentes racistas denunciados en Lisboa. El fútbol europeo aguarda por una jornada que promete ser de alta intensidad y emociones fuertes.