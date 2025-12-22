Cobreloa se ha armado con todo pensando en lo que es la temporada 2026, en donde el conjunto ‘Loíno’ tiene como su gran objetivo el poder tener su anhelado retorno a la primera división.

Por esto, el elenco de César Bravo ya ha comenzado a estructurar su plantel para el próximo año, en la que trabaja desde ya con la renovación de jugadores y el arribo de otros elementos.

Siguiendo en lo que es la estructuración de su plantel, el elenco del norte de nuestro país en las últimas horas recibió una alarmante noticia por una de sus grandes figuras, quién podría partir del club.

Se trata del atacante Aldrix Jara, quien tras su gran temporada junto a Cobreloa en el 2025, comenzó a llamar el interés de varios equipos de primera división en Chile, en la que ya hay uno que se empieza a mover por el fichaje del jugador.

Everton pone los ojos en Jara | Foto: Photosport

Se trata de Everton de Viña del Mar, el conjunto ‘Ruletero’ estaría interesado en poder contar con el atacante nacional para el próximo año y por esto, en las últimas horas ya habrían acercado una oferta por el jugador.

Esta información la dio a conocer el periodista, Diego Peralta en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que Everton presentó oferta por Aldrix Jara y que este además de la propuesta renovación con Cobreloa, tiene otros interés de equipos de primera.

Se espera que esta semana pueda ser clave para conocer que será del futuro de Aldrix Jara, quien deberá analizar la opción de seguir en Cobreloa o irá por su revancha en la primera división.

