El mercado de fichajes del fútbol chileno sigue entregando giros inesperados, especialmente en Everton de Viña del Mar, equipo que de la mano de Javier Torrente comienza a afinar su plantel para la temporada 2026.

En ese contexto, el nombre de Cristian “Chorri” Palacios comenzó a tomar fuerza como una de las posibles salidas del elenco oro y cielo. El delantero uruguayo, con pasado en Universidad de Chile, aparecía como una opción concreta para reforzar a Universidad de Concepción, cuadro que busca protagonismo tras su reciente ascenso.

De hecho, durante los últimos días se daba prácticamente por cerrada su salida desde Sausalito, en lo que parecía un acuerdo encaminado entre las partes. Sin embargo, una nueva información cambió por completo el panorama.

El uruguayo de 35 años convirtió 3 goles en 22 partidos disputados con Everton | FOTO: Andres Pina/Photosport

El motivo que frena la salida del “Chorri” de Everton

Según informó el periodista Diego Peralta a través de su cuenta de X, el Campanil no logró llegar a un acuerdo con el cuadro de Viña del Mar para concretar la salida del ariete charrúa.

“Universidad de Concepción no llegó a un acuerdo con Everton para la salida de Cristian Palacios. El Chorri se presentó a entrenar a la pretemporada. A esta hora, sigue siendo jugador de Everton para el 2026”, detalló el comunicador.

De esta manera, Palacios volvió a los entrenamientos con el plantel ruletero y, al menos por ahora, su salida quedó en pausa, en una voltereta que reordena los planes tanto de Everton como del elenco de la Región del Biobío.

En síntesis…