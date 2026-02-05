Una situación inédita se vivió este jueves en la previa del partido entre Colo Colo y Everton de Viña del Mar por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026, donde hubo una conferencia de prensa compartida entre ambos clubes.

En ella participaron el entrenador Fernando Ortiz y el delantero Javier Correa por el lado del Cacique, y el director técnico Javier Torrente más el capitán Diego Oyarzún por los Ruleteros.

En medio de aquello, hubo varias preguntas para el DT de Colo Colo respecto al bajo nivel demostrado por el equipo, insinuando una posible salida anticipada del cuadro popular. Si bien el Tano Ortiz respondió, fue su colega evertoniano quien lo defendió ante los medios.

Así es, porque Torrente salió al rescate de su compatriota públicamente ante los cuestionamientos, tanto de la prensa como de los hinchas.

“Me parece que estar hablando en la fecha 1 de la cabeza del entrenador de Colo Colo, o de la cabeza del entrenador de Everton, es sumarse a una locura generalizada. Me parece que el campeonato tiene 30 fechas, una Copa de la Liga y una Copa Chile”, lanzó.

“Si mi equipo tuvo problemas el año pasado y cambió tres entrenadores en un año y terminó logrando permanecer en Primera División, empezar a hablar en la fecha 1, porque hubo una derrota, de la cabeza de los entrenadores, me parece una locura”, continuó.

“Me parece que es un error, es sumarse a ese nerviosismo generalizado que se da muy livianamente desde las redes sociales, donde todos son técnicos, todos opinan. Es un mundo distinto, antes los medios de difusión tenían periodistas calificados que analizaban el andar del equipo y hoy son todos periodistas, todos entrenadores, les dicen a los jugadores cómo tienen que patear y en ese punto yo me aíslo”, completó el estratega argentino.

Javier Torrente también aclaró la idea de juego de Colo Colo

Pero eso no fue todo, ya que cerca del cierre de la conferencia de prensa, Javier Torrente también defendió la idea de juego de Ortiz, indicando que está más que clara.

“Respecto a la idea de juego que hemos analizado a Colo Colo, en los partidos de pretemporada y la primera fecha, la idea de equipo protagonista, con laterlaes que pasan, con atacantes, con volantes, está muy clara la idea de juego de Colo Colo“, analizó.

“Yo no sé por qué dicen que el hincha no interpreta la idea de Colo Colo. Un equipo protagonista, con jugadores importantes que busca el arco del frente”, sostuvo el exfutbolista de 56 años.

Javier Torrente regresó a Everton en octubre de 2025 y esta es su tercera etapa al mando de los Oro y Cielo. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Everton?

El partido de Colo Colo frente a Everton está programado para este sábado 7 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

