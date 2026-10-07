La probable formación de Cobreloa para enfrentar a Coquimbo Unido por la Copa Chile

Cobreloa prepara esta formación para su duelo ante Coquimbo Unido por la Copa Chile.

Cobreloa disputará hoy un importante duelo dentro de la Copa Chile 2026, en el que los ‘Loínos’ saltarán a la cancha y disputarán un duelo trascendental por los octavos de final de vuelta ante Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Para este compromiso, el estratega de los naranjas Mario Salas tomó una sorpresiva decisión, en la que no dirá presente en la banca técnica y su lugar lo tomará su ayudante, Patricio Lira.

¿La razón? el ‘Comandante’ el entrenador decidió guardarse para este duelo junto a importantes jugadores, pensando en lo que será su duelo crucial ante Deportes Copiapó por la Liga de Ascenso.

Por esto, para hoy Cobreloa saltará a la cancha con una mixtura de jugadores entre jugadores estelares y suplentes, en la que para los ‘Loínos’ hoy su gran prioridad es conseguir el anhelado ascenso.

Cobreloa hoy disputa su duelo ante Coquimbo | Foto: Photosport

De esta manera, la formación de Cobreloa será con: Hugo Araya en portería; Joaquín Méndez, Lucas Wastavino, Jorge Gaete y Felipe Saavedra en la defensa;

Tomás Aránguiz, Francisco Matamoros y Juan Ignacio Duma en el mediocampo; Yastin Navarro, Camilo Orellana y Vicente Conelli en ataque.

Publicidad

El duelo entre Coquimbo Unido y Cobreloa se disputará este miércoles 7 de octubre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

En Síntesis