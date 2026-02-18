Desde Elche, España, el ex 10 de Cobreloa, y uno de los mejores jugadores de la historia loína, Marcelo Trobbiani, se toma el tiempo para analizar la realidad del equipo que más quiere en Chile.

En una conversación sincera con Bolavip, el campeón del mundo lamenta las rencillas dirigenciales en Calama y la falta de jerarquía en los planteles actuales, comparándolos con las épocas donde los “Zorros” incluso le ganaron a los gandes del continente.

BOLAVIP: Marcelo, el próximo año Cobreloa cumple 50 años y el objetivo es pasarlos en Primera, pero los conflictos directivos parecen no dar tregua. ¿Cómo ve usted esta crisis desde lejos?

Marcelo Trobbiani: Sí, la verdad es que pienso igual. Cobreloa tiene varios títulos, una historia gigante, pero el problema es que están peleados ahí. Los directivos se pelean entre ellos, no tiran para el mismo lado. La gente siempre va y alienta, pero es muy difícil seguir así cuando no hay unión arriba.

BVP: Muchos hinchas dicen que Cobreloa ya no es lo mismo desde que dejó de tener el apoyo total de Codelco y pasó a ser Sociedad Anónima. ¿Siente que eso le quitó identidad al club?

MT: Totalmente. Porque antes Codelco hacía socios a todos los trabajadores. Los mineros salían de la mina a las tres de la tarde y se iban directo a la cancha, estaban contentos. Hoy es mucho más difícil. Y lo otro es que, para mí, no traen jugadores a la altura de Cobreloa. En Sudamérica pasa mucho: traen cantidad en vez de calidad. Yo siempre digo: mejor traes dos o tres buenos, de jerarquía, y el resto que sean chilenos. En mi equipo éramos casi todos chilenos, estaba Juanito Covarrubias, el Ligua Puebla, el Mocho Gómez y el resto, yo era el único extranjero en una época.

BVP: Comparar esos años mozos de Cobreloa con la actualidad, debe doler

MT: El año pasado estuvo a un paso de ascender, en Calama más encima, increíble perder un ascenso en casa.

BVP: Usted recuerda con mucho cariño la gestión de dirigentes históricos. ¿Siente que se perdió ese liderazgo?

MT: ¡Es que el Dr. Stoppel era lo máximo! Después Gerardo Mella también fue muy bueno. Pero después de ahí ya no fue lo mismo. El Dr. Stoppel podía traer jugadores de peso porque tenía ese respaldo y esa visión. Ahora no veo jugadores de la talla de los Siviero, de “Trapito” Oliveira o de Díaz… es muy difícil ahora encontrar esa clase de futbolistas en Calama.

BVP: Cambiando de tema a algo más alegre, usted es ídolo total en el Elche y ahora llegó un chileno: Lucas Cepeda. ¿Qué le ha parecido su arranque en España?

MT: ¡Me ha gustado mucho, la verdad! El otro día jugó de titular contra el Osasuna y lo hizo muy bien. Es un chico atrevido, tiene esa “fachatez” que yo le pido a los jugadores. Entró con personalidad, con carácter. No es fácil jugar en la Primera de España, pero el técnico lo puso de titular a pesar de llevar poco tiempo y él respondió.

BVP: ¿Cómo lo ve proyectado en el esquema del Elche?

MT: Lo veo bien encaminado. Se adaptó rápido. Juega por derecha siendo zurdo, engancha para adentro y ya tuvo dos ocasiones claras de gol. Me gusta que tenga esa habilidad y se la juegue. Ahora tiene un reto bravo este viernes contra el Athletic en Bilbao, pero lo que he visto de Cepeda me da confianza porque tiene carácter para jugar, y eso en Europa es fundamental.