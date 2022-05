Colo Colo fue por un juvenil de proyección y terminó encontrando oro en Pablo Solari, el joven argentino que hoy por hoy se luce como una de las figuras más descollantes en el equipo de Gustavo Quinteros y uno de los proyectos más exportables del club.

El estratega boliviano-argentino ha tenido pocos desaciertos en cuanto a materia de refuerzos; Christian Santos se perfiló como el goleador que necesitaba el Cacique, más no resultó. En su lugar, un par de meses después, llegó Juan Martín Lucero quien agarró camiseta de titular y no la soltó más con un impresionante registro de goles y asistencias.

Uno que sabe de anotar goles con el Cacique es el uruguayo Gustavo Biscayzacú, quien tuvo un breve paso por los albos pero que quedó marcado por el gol que le anotó a Universidad de Chile en la semifinal de vuelta del Torneo de Clausura 2007.

Biscayzacú jugó en Colo Colo entre 2007 y 2008. | Foto: Archivo

El ‘Grillo’ está absolutamente maravillado con el ataque albo y dijo en exclusiva con Bolavip Chile del Pibe que “Lo de Pablo Solari no es un ‘momento’, creo que ya hace dos años que está siendo de los jugadores más importantes del club, muy desequilibrante en el 1v1, hace muy bien la banda, tiene gol y eso obviamente lo hace un jugador muy importante porque hoy en día los que ganan el 1v1 hacen la diferencia y general superioridad por las bandas”.

Consultado por el ex Vélez Sarsfield, Biscayzacú se sacó el sombrero para hablar de Lucero: “Lucero está encontrando el gol, haciendo buenos partidos a nivel de liga y eso para un delantero te genera confianza y más en Colo Colo que a veces la gente no te espera muchos partidos. Sino que tienes 3 o 4 y si no la metes, empiezan las críticas. En este caso estamos hablando de dos muy buenos delanteros”.

“Siempre los delanteros vivimos de las asistencias y de los jugadores de esa característica que tienen la habilidad y capacidad como para dejarte frente al portero. Obviamente depende del delantero a la hora de definir y tomarse ese segundo de tranquilidad para tener la claridad de definición en el momento justo”, cerró.