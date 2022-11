Según Dale Albo, el jugador no vería con malos ojos un cambio de aire tras su poca continuidad en Colo Colo.

Advierten que Unión de Santa Fe vendría a buscar a jugador de Colo Colo que no sumó muchos minutos con Gustavo Quinteros

En Colo Colo están enfocados con todo en el mercado de fichajes. El cuadro albo ya abrochó la llegada de Fernando de Paul y Ramiro González de cara a la siguiente temporada, pero también miran de reojo a los jugadores que pueden salir del Monumental.

Uno que en más de alguna ocasión ha despertado el interés de Unión de Santa Fe de Argentina es Cristián Zavala. El ex jugador de Deportes Melipilla no está conforme con la poca regularidad que le ha dado Gustavo Quinteros desde su llegada y no vería con malos ojos un cambio de aire.

Zavala podría estar viviendo sus últimos días en Colo Colo | Foto: Agencia Uno

Según el medio Dale Albo, la escuadra argentina volvería a la carga por el nacido en Puente Alto y las ganas de tener mayor continuidad harían dudar al ariete albo.

Y es que el Tatengue en el último mercado de pases intentó fichar al jugador de 23 años e incluso habría realizado una oferta por él, pero finalmente desde la dirigencia de Blanco y Negro la habrían encontrado insuficiente.

Zavala solo pudo jugar un total de 771’ minutos entre todos los torneos dispustados, en los cuales pudo gritar gol en dos oportunidades (ante Huachipato y en el último amistoso ante Real Betis).

Reordar que el jugador que comenzó en las divisiones inferiores de Magallanes tiene contrato con el Popular hasta 2024 en las últimas semanas Blanco y Negro mostró su deseo de comprar el restante 50% del pase a Coquimbo Unido y Deportes Melipilla.