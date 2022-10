El formado en Colo Colo estuvo atento al partido del Cacique contra Curicó Unido, donde los albos buscaban levantar el título 33 del club, el cual no lograron concretar tras haber igualado 1-1. Sin embargo, el arbitraje de Julio Bascuñán colmó la paciencia del jugador de Flamengo.

Colo Colo enfrentó el pasado domingo a Curicó Unido por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2022. El elenco albo buscaba obtener la estrella 33 de su historia si es que lograba vencer a los torteros, pero nada de eso ocurrió y terminaron igualando 1-1.

Un compromiso que desde el primer minuto se mostró bastante intenso y en que los dos equipos demostraron por qué han sido los mejores de la temporada. Un cotejo en que todos estaban atentos, más aquellos hinchas albos o ex jugadores. Uno de ellos fue Arturo Vidal.

El actual hombre del Flamengo no estuvo ajeno al duelo del Cacique y perdió la paciencia con un nombre en particular. Se trata del árbitro Julio Bascuñán, quien fue criticado por parte de la gente del club albo por su desempeño.

El 'King' compartió a través de su cuenta de Instagram algunas publicaciones en contra del juez chileno y no tuvo muy buenas referencias hacia él. Sobretodo en la jugada de un dudoso penal no cobrado poco antes que terminara la primera parte por parte de un jugador curicano, donde la pelota dio en la mano y no fue percibido ni por el árbitro y tampoco desde el VAR.

"Es penal, puta el weón malo" fue lo escrito por el seleccionado chileno en su red social en contra del árbitro.