El clásico universitario deja polémica, ya que la Universidad de Chile reclamó penal de Sebastián Pérez a Nahuel Luján en el inicio del partido que terminó en triunfo de la Universidad Católica por 1-0. Los reclamos en la U fueron por parte de Cristián Romero, Ramón Arias y Marcelo Cañete.

Desde la Universidad Católica, Luciano Aued se refirió a la acción: "Fue una jugada rápida, estábamos esperando al VAR, un llamado, si lo va a ver. Fue un jugada muy rápida, después viéndola hay diferentes interpretaciones", dice en conversación con Los Tenores de Radio ADN.

Aued cree que el Zanahoria juega el balón: "Me parece que Seba también llega a la pelota, eso me parece que eso han visto los árbitros para no cobrar el penal. Esa es la apreciación que me quedó. En la cancha fue muy rápida y no tuvimos sensación de nada".

Al mediocampista le consultan si era cobrable el penal y responde recordando una acción que pasó en el minuto 15 en el duelo que disputaron ante Colo Colo en el Estadio Monumental el 24 de octubre y que finalizó en triunfo albo por 2-1.

"Era cobrable también el de Colo Colo cuando hizo la mano de Bolados e interpretaron que no y nadie salió a hablar de eso, del penal que no se cobró. Parece que le están dando mucha vuelta a algo que es de interpretación", expresa.

"Si algunos dicen que si y otros que no no, quiere decir que es una jugada de interpretación. Se dio de esa manera", finaliza sobre el penal que reclama la U.