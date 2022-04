El ídolo de Colo Colo asegura que el delantero puede entrar al once titular si llega a su mejor nivel y lo ve como alternativa cuando se requiera tener un equipo con más ofensiva.

Marcos Bolados tuvo un buen partido con Colo Colo en el 4-0 ante Unión La Calera en el estadio Monumental. El delantero se matriculó con dos goles que lo dejan con buen panorama para futuras consideraciones del DT, Gustavo Quinteros. Marcelo Barticciotto considera que con este tipo de performance el ex Deportes Antofagasta va entrar en la lucha por un lugar en el once estelar. "Con estas actuaciones sin dudas que va a pelear un puesto", dice el ídolo albo en Radio Cooperativa.

El exfutbolista cree que recuperando su mejor versión, Bolados puede ser una buena alternativa: "En la medida que cuando él entre, demuestre que puede recuperar su nivel. Yo digo que Bolados en su nivel es titular, es un jugador distinto, encarador, con velocidad, encima si hace goles, sin duda que cualquier técnico lo quisiera tener".

Para que el delantero entre en el 11 titular tendrá que salir un jugador, Barti ve una opción de fútbol más ofensivo con Gil en la zona central de la cancha acompañando a un volante de corte, Costa enganchado y el mismo tridente de delanteros que con Unión La Calera: "Ahí tendrá que vérselas, si quiere un equipo quizás más ofensivo, sacar un volante para poner a Costa de enganche y tres arriba con Solari, Lucero y Bolados, eso en la medida que tenga que ir a buscar un resultado, o tenga que ir a ganar un partido", dice el 7 del Pueblo.

Barticciotto se refiere a como sirve el triunfo para la mentalidad: "Lo dijo Quinteros esto da confianza. Sin duda que llegar a jugar un partido después de haber hecho 9 goles en los últimos dos partidos, le hizo cinco a Palestino y cuatro a Calera. Eso te da confianza, reconforta, te mejora el ánimo, pero no sé si es parámetro este partido".

El campeón de la Copa Libertadores 1991 llama a no relajarse de cara a la participación internacional: "En la medida que los jugadores tengan excesos de confianza me parece que ahí van por mal camino. Esto tiene que ayudar a creer un poco más en el equipo y en uno mismo, pero en saber que las licencias que dio Palesitno la semana antepasada y la Calera hoy, no te la da ningún equipo a nivel internacional, eso lo tienen que tener claro".