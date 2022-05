El bicampeón de América no ve como una utopía que Colo Colo pueda aspirar a sumar ante River Plate en Buenos Aires si mantiene el nivel de juego que ha mostrado en los cuatro partidos del Grupo F de la Copa Libertadores.

Beausejour no ve descabellado que Colo Colo si sigue en "este nivel" pueda sumar ante River Plate en Argentina

Colo Colo dejó escapar dos puntos ante Alianza Lima en un partido que tuvo ocasiones para adelantarse 2-0 o por más ventaja aún, pero se lo igualaron 1-1. Jean Beausejour fue consultado en el programa ESPN F360 sobre si este resultado le puede pesar a futuro al equipo de Gustavo Quinteros en sus chances de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El lateral izquierdo bicampeón de América está convencido que si mantiene su propuesta de trabajo, el Cacique logrará su objetivo: "Voy a dividir en dos la respuesta, le puede penar en la medida que no se aleje de lo que está haciendo futbolísticamente. No le va a penar esta pérdida de dos puntos en la medida que siga así", dice en el programa deportivo.

"Si Colo Colo sigue esta línea futbolística, sigue con la autoexigencia a altos niveles, con su propuesta ofensiva, con intensidades, lo más probable es que acá a Fortaleza le haga partido y le pueda incluso hasta ganar", añade.

Beausejour ve al equipo albo con opciones de sumar ante River Plate en Buenos Aires si mantiene su forma: "Siguiendo esa misma línea, no es descabellado que Colo Colo teniendo este nivel, vaya a jugar contra un rival como River, obviamente con más envergadura, con más tonelaje, pero también se puede traer algo de Argentina".

Colo Colo visitará a River Plate el próximo jueves 19 de mayo a las 20:00 | Foto: Agencia Uno

El exfutbolista que tuvo paso en el Cacique no duda: "En la medida que Colo Colo no se aleje un centímetro de lo que está haciendo ahora, no veo en peligro la clasificación. Lo contrario sería que se aleje y ahí puede pasar cualquier cosa".