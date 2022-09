Brayan Cortés no se quiere ir de Colo Colo sin antes haber levantado el título de campeón en el Monumental

Brayan Cortés se transformó en uno de los bastiones de Colo Colo durante 2022. El meta asumió la titularidad en el equipo de Gustavo Quinteros y solo tiene 15 goles en contra durante el Campeonato Nacional de Primera División. El elenco albo está en la punta del torneo y el meta, luego de largo tiempo, logró renovar su vínculo hasta 2024. Sin embargo, el arquero tiene el sueño de ir a Europa.

Durante varios meses, Cortés estuvo en la mira del Elche y del Cádiz. Sin embargo, la situación no pasó a contactos formales y solo fueron sondeos hacia el formado en Deportes Iquique. Ahora, Cortés está enfocado solo en ganar la estrella 33 con Colo Colo.

Cortés sostuvo un diálogo con el periodista Jorge Gómez, Pelotazo, a través de su Podcast "Pelotazo al Vacío". Ahí, el arquero se condifidenció y contó sobre sus sueños de ir al extranjero, aunque no sin antes levantar el título en Macul.

"Yo creo que sí, sería una gran satisfacción de salir campeón con Colo Colo e irme. Ando buscando salir campeón con el club y poder lograr uno de mis sueños que es ir a jugar fuera", dijo.

Brayan Cortés es prenda de garantía en Colo Colo y está enfocado en dar el salto (Agencia Uno)

ver también Atenti Colo Colo: Club europeo viene con todo por Vicente Pizarro

Además, con la humildad de siempre, Cortés admitió que le encanta estar en Colo Colo y que agradece la oportunidad de atajar todos los fines de semana con la camiseta del cuadro popular en todas las canchas de Chile.

"Lo mejor es que me ha hecho crecer como persona y como jugador. Eso ha sido lo mejor que me ha pasado en Colo Colo, conocer grandes jugadores y cuerpos técnicos. Eso me ha favorecido un montón y es una gran vitrina para estar en la Selección", sentenció.