En Argentina también se habla de la posibilidad de que el entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, llegue a un grande de Allende Los Andes, el Independiente de Avellaneda.

Bolavip conversa con un ídolo de esa institución, Daniel Bertoni, y que como jugador fue campeón del mundo con los trasandinos en 1978.

"No lo conozco, no me acuerdo de él, ¿a quién dirigió en Argentina? ¿él entrenó a la selección de Bolivia?, Ahora me acuerdo de la de Ecuador, estuvo cerca de clasificar ¿o no?", afirma.

Agregando que "yo sinceramente no tengo nada contra Quinteros, pero si hay que contratar hay que traer a Heinze o a Gareca, son tipos de nombre, tipos que han trabajado".

Daniel Bertoni no conoce a Gustavo Quinteros (Archivo)

Respecto a la posibilidad de que Quinteros salga campeón con Colo Colo este fin de semana, el crack trasandino le baja el perfil al fútbol criollo.

"Hoy sale campeón en Chile, pero es un torneo mediocre, luego viene a Argentina y este también es un torneo mediocre, pero tiene valor, ¿salió campeón en Ecuador? pero bueno, no, no, no, no diré nada, para eso están los dirigentes, me dijeron que es amigo de Pablo Cavallero que es amigo de él ¿trabaja bien?", asegura.

Para terminar, Bertoni aclara que no quiere menospreciar a los albos, pero "Colo Colo de hoy no es el mismo de antes, cuando jugaba Galindo y esa banda, Colo Colo hoy es un equipo que juega Libertadores y no pasa la zona de grupos", cerró.