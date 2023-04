Ariel Holan ha tenido días algo caóticos, pues el técnico de Universidad Católica ha sido bastante cuestionado por cómo está jugando el cuadro universitario luego de la clasificación en Copa Chile ante Deportes Colina, lo que ha generado críticas por parte de los hinchas.

Además, la UC tiene que recibir Colo Colo por la décima fecha del Campeonato Nacional 2023 y por lo mismo es que será una prueba de fuego para los cruzados de cara a lo que resta de la primera parte del torneo.



No obstante, hay otra situación que también se ha generado en Argentina donde también le han lanzado dardos al entrenador trasandino, pues Independiente no está pasando por un buen momento institucional y futbolístico, por lo que algunos ídolos del club le han cargado a Holan por aquello.

Primero fue Gabriel Milito quien atacó al estratega por lo que vive el 'Rojo' y dejó en claro que a Holan le dejaron 'hacer lo que quisiera' tras obtener la Copa Sudamericana ante Flamengo en 2017.

"Esa persona se golpea el pecho diciendo que ama al club y que es hincha de Independiente (...) Sabemos muy bien cuál fue su comportamiento después de ganar la Copa Sudamericana. Lo tengo clarísimo. Lo dejaron hacer lo que quiso y ahí está la responsabilidad de los dirigentes. Creo que fui bastante claro", fueron las palabras del ex defensor.

El actual DT de la UC fue criticado por algunos ídolos del cuadro argentino por la crisis que atraviesa el club | Foto: Getty Images

Ahora, fue el turno de otro ídolo de Independiente que se fue en picada con el DT. Daniel Bertoni en conversación con TyC Sports, aseguró que Holan es el gran responsable de lo que está sucediendo en el equipo de Avellaneda.

"Holan al principio quería hacer una secretaría. Hablaba conmigo, con Bochini, con Pavoni, con Santoro. Nos utilizó por los nombres porque no sabía cómo le iba a ir. Después de ganar la Sudamericana dije 'no vengo más'", comenzó explicando el campeón del mundo con Argentina en 1978.



Por último, sostuvo que "le dieron la llave como dijo Milito. Me decepcionó a mi, a Bochini y a otros. Nos utilizó en ese momento. No nos atendió más. Le dieron un equipo que me ilusioné, pero fue un desastre. Fue un gran culpable de lo que sucedió. Se trajeron jugadores por un dineral y ahí están las deudas", cerró.