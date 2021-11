Hace unos días, Colo Colo realizó la inaguración de la estatua de Francisco "Chamaco" Valdés en el Estadio Monumental, un homenaje a uno de los ídolos del club y el segundo máximo goleador en la historia del fútbol chileno con 215 anotaciones, y quien ha sido solo superado por Esteban Paredes con 219 dianas.

Pero este detalle llamó la atención de los ex futbolistas del Cacique: los reconocimientos que puedan recibir a futuro. Fue el ex delantero e ídolo del club, Carlos Caszely, el cual fue consultado por Radio Cooperativa si es que le gustaría recibir este tipo de homanajes que recibió su ex compañero, a lo que el ex ariete recalcó que “siempre que uno se muere le viene reconocimientos. Yo no me quiero morir todavía".

"Cuando yo fui vendido al Levante, esa plata fue utilizada para la construcción del sector Cordillera del Monumental. Hay muchos chicos que quieren que esa tribuna lleve mi nombre. Yo feliz y encantado”, añadió el ex futbolista de 71 años.

“Sería histórico, porque sería la primera vez que en Colo Colo y en el Estadio Monumental se hiciera un homenaje en vida a un hombre que dio tanto por el cuadro popular, además de ser todavía el goleador histórico del equipo", complementó.

Finalmente, el Rey del Metro Cuadrado recordó el reconocimiento que tuvo en el RCDE Stadium de España, donde “la puerta 74 del estadio del Espanyol lleva mi nombre. Colo Colo tiene 70 puertas, estacionamientos y calles. Siempre he dicho que elijan un ídolo por década y que ahí vayan repartiendo los nombres, pero tienen que ser leyendas importantísimas del club”, sentenció.