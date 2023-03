Claudio 'Bichi' Borghi echa al agua a Darío Lezcano y cuenta por qué no es titular en Colo Colo

Colo Colo no lo pasa para nada bien en el presente Campeonato Nacional. Los dirigidos por Gustavo Quinteros suman: dos triunfos, un empate y dos derrotas, resultados que posicionan a los albos en el décimo lugar del fútbol chileno.

Uno de los refuerzos del Cacique para este temporada fue el delantero paraguayo Darío Lezcano, quien si bien llegó para ser el 9 en el esquema de Quinteros y ocupar la vacante que dejó Juan Martín Lucero, el ex seleccionado guaraní no se ha podido ganar una camiseta de titular, pese a que ha convertido 2 goles en 3 partidos disputados.

Lezcano quiere ganarse un puesto de titular en el Cacique | Foto: Guillermo Salazar

Claudio "Bichi" Borghi, panelista del programa Futuro Fútbol Club, dio a conocer su opinión sobre los motivos de que tienen afuera a Lezcano.

"A mí me da la impresión que Darío Lezcano no está jugando porque físicamente no está bien. Fijate en los cambios, entra siempre en los últimos 20-25 minutos, como que está para jugar ese tiempo", afirmó el también comentarista de TNT Sports.

Hay que estar presente que el "Motochorro", como le apodan, ha jugado en total 94 minutos con la camiseta alba, solo ingresando en los últimos minutos de los encuentros del cuadro que hace de local en el Estadio Monumental.

"No lo ha dicho Quinteros, pero si tu traes un jugador como Lezcano y siempre dices que Leandro Benegas viene como alternativa y no termina siéndolo, es porque no está en condiciones de jugar, yo creo que es un tema muy físico", cerró.