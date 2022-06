Colo Colo no sólo trabaja en materia de incorporaciones en este mercado de pases, también estudia algunas salidas de jugadores que no gozan de continuidad bajo el mando de Gustavo Quinteros. Uno de esos casos es el de Christian Santos, jugador que ya había sido notificado que no iba a ser más tomado en cuenta y que debía buscar club.

Y su ciclo definitivamente llegó a su fin. Según pudo averiguar BolaVip, el delantero venezolano de 34 años alcanzó un acuerdo total con la dirigencia de Blanco y Negro para poner fin anticipado a su contrato, el cual expiraba en diciembre, por lo que abandona el Cacique de cara a este segundo semestre.

En el directorio quedaron conformes con la determinación, ya que la partida del ariete permitirá liberar un cupo de extranjero que ampliará el abanico de posibles refuerzos para encarar los exigentes desafíos que se avecinan.

Por otra parte, el atacante llanero maneja opciones en el exterior y desde el Motagua de Honduras ya preguntaron por sus servicios, por lo que asoma como su próxima estación.

Christian Santos sólo anotó un gol en Colo Colo. / FOTO: Agencia Uno

De esta manera, llegó a su final la triste etapa de Christian Santos en Colo Colo, donde nunca pudo convencer con su rendimiento, anotando apenas un gol en 12 partidos jugados en casi un año, sumado a las críticas por su escaso aporte en el funcionamiento ofensivo.

Ahora Gustavo Quinteros buscará cubrir su plaza en el centro del ataque, donde Leandro Benegas es una de las alternativas que sondea, aunque ahora podrá ver otras posibilidades gracias al cupo liberado por el venezolano.