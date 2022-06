Corría el minuto 80 en el partido entre Colo Colo y Deportes Temuco, cuando Maximiliano Falcón intenta levantar del piso a un jugador y todo el plantel del Pije se le vino encima para intentar provocarlo para que se ganara la segunda amarilla. Por eso Gustavo Quinteros lo toma de la espalda, lo saca de un empujón y le dio un fuerte reto, situación que generó mucho ruido.

Si bien ambos dejaron claro que todo quedó en la cancha y se arregló en el camarín, este hecho generó debate, especialmente por cómo el entrenador le recriminó en público a su dirigido. Cristián Basaure no le dio mayor importancia al considerarlo algo normal, aunque con algunos reparos.

“Es llamativa la forma, no es la idónea, pero no le doy más dimensión de lo que tiene, porque esas cosas se solucionan con un palmetazo, son calenturas del momento y no hay que sobredimensionarlo. Es particular que pase nuevamente entre el mismo jugador y el técnico, pero la forma es fundamental”, expuso en el programa RedGol en La Clave.

En cuanto a la respuesta de Peluca, el comentarista explicó que “es una reacción. Está la autoridad del entrenador, pero para un futbolista que te hagan eso en público, que te empuje, te diga tonto tampoco es muy lindo. La jerarquía dice que está primero el entrenador y después el futbolista, pero creo que Gustavo Quinteros se equivoca en la forma, no en el fondo, porque lo podía dejar con 10 jugadores”.

Falcón y Quinteros tuvieron un áspero diálogo en la cancha. / FOTO: Agencia Uno

En esa misma línea, sostiene que “la forma no me parece porque expone al futbolista y este le puede responder, son cuestiones que pasan, deberían pasar. Hay que ver como se desarrolla después esta noticia”.

De todos modos, Basaure hace hincapié en que esta situación más los constantes reclamos de Gustavo Quinteros en las últimas semanas, que pueden enrarecer el clima interno en Colo Colo y deja un mal mensaje para los jóvenes.

“Es un tipo con oficio, no son casuales sus reclamos, sabe lo que puede generar. Son las reglas del juego, pero cuando ha reclamado futbolistas el resultado ha sido positivo para el club, pero no puede estar reclamando constantemente en un equipo grande que tiene más recursos que los otros. Hay un grado de responsabilidad cuando se juega de cierta forma, porque adentro genera una sensación de insatisfacción porque siempre pide gente de afuera y no confía en lo de adentro. Eso provoca fricciones en las confianzas internas para el futbolista, lo puede gestionar de mejor manera”, cerró.