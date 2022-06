Maximiliano Falcón no tuvo problemas en aclarar la situación en la que se vio involucrando con un encontrón con Gustavo Quinteros , en la cual el entrenador de Colo Colo empujó al defensor y ambos se palabrearon dentro de la cancha.

Colo Colo vivió un duro compromiso durante este sábado en el Estadio Monumental frente a Deportes Temuco. El cuadro popular se nubló frente al marcador y no pudo encontrar el rumbo hacia la portería el elenco sureño, en la cual ambos elencos terminaron igualando y dejando la llave de Copa Chile para que se defina en el partido de vuelta.

No obstante, durante este partido se vivió un momento algo complicado en la cual Maximiliano Falcón, quien trataba de levantar al jugador de Temuco rápidamente desde el suelo, obligó al entrenador Gustavo Quinteros a meterse a la cancha para sacar de la zona al central uruguayo.

Situación por la cual el estratega lo hizo con una fuerza desmedida que no le pareció a Falcón, quien recibió un empujón por parte de su jefe y por la cual ambos profesionales se enfrascaron en un fuerte palabreo dentro de la cancha. A esto hay que sumarse que el charrúa estaba amonestado.

Sin embargo, para terminar rápidamente con las polémicas luego de lo ocurrido, fue el propio defensor quien salió a contar detalles de lo ocurrir y aclarar lo que sucedió en la cancha lo cual no pasó para nada desapercibido.

Maximiliano Falcón disputando una pelota en el partido con Deportes Temuco. (Foto: Agencia Uno)

“Son cosas del partido nada más (empujón de Quinteros). Yo soy un jugador con un temperamento que ya todos conocen, que quiere ganar y yo le fui a preguntar al muchacho que cómo estaba, que le faltaba aire y enseguida ahí me quedo hablando lo más bien con el muchacho de Temuco. Lo demás son calenturas del momento y espero que no vuelvan a pasar”.

En esta misma parte, el defensor explicó que “Si te pones a pensar yo jugué seis o siete partidos con cuatro amarillas. Y como te digo soy un jugador que siempre va al roce, que siempre quiere ganar y que por ahí te lleva a que te saquen luego amarillas. He mejorado mucho en las amarillas porque cuando llegué me sacaban muchas por protestar y eso se va mejorando poco a poco. Yo estoy tranquilo porque siempre intento mejorar, no solo por mí, sino que por el equipo también”.

Finalmente, sentenció señalando que “Todos sabemos que cuando pasan estas cosas por ahí se hace un poco de foco y bueno, cuando me pasa a mí se hace más aún. Como te digo, es fútbol, los dos queremos ganar y él también es una persona con temperamento. Queda todo ahí dentro de la cancha nomás. Tiene su genio como toda persona, como Falcón también (ríe)”.