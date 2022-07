Colo Colo dio vuelta la página de su eliminación por Copa Sudamericana y lo hizo goleando con autoridad a Deportes La Serena por 3-0 con goles de Juan Martín Lucero, Pablo Solari y Gabriel Costa. Con este resultado, los albos se mantienen líderes, toman cuatro puntos de distancia de sus más cercanos perseguidores en la tabla y les mete presión de cara a sus respectivos compromisos.

El desarrollo dejó muy conforme a Gustavo Quinteros, ya que el equipo hizo frente a las numerosas bajas y a la fuerte lluvia caída durante el duelo. Así lo expresó en diálogo con TNT Sports, donde además explicó las claves para imponerse a los granates.

“Yo veía a los jugadores que pusimos, sin tener en cuenta la lluvia, y dije que íbamos a estar firmes en defensa porque los laterales son rápidos y marcan bien (Bruno Gutiérrez y Pedro Navarro) y al medio íbamos a tener dinámica con Dylan Portilla y Gabriel Suazo. Creía que íbamos a hacer un buen partido, los cuatro de arriba (Solari, Costa, Bouzat y Lucero) están bien y marcan diferencia. Pudimos hacer los goles enseguida y eso nos dio tranquilidad y confianza. Después creo que jugamos bien a pesar de la cancha, que no daba para jugar mejor”, expuso.

El Cacique volvió al triunfo tras tres fechas sin lograrlo en el Campeonato Nacional. Por eso el estratega hizo hincapié en los detalles que les hicieron perder puntos que podrían tenerlos en una posición más cómoda.

Colo Colo volvió a celebrar tras tres fechas sin victorias. / FOTO: Agencia Uno

“Siempre hay que ganar. Con O’Higgins nos expulsaron jugadores, contra Everton también, es difícil ganar con jugadores menos. Además de rotar jugadores porque teníamos torneo internacional. Siempre hay atenuantes cuando los resultados no se dan. Hoy fue un partido bárbaro, porque a pesar de la cancha, de los cambios que hicimos, Pizarro salió a último momento… Hay que valorar mucho estos tres puntos”, agregó.

A pesar de la gran presentación de muchas de sus alternativas, Quinteros volvió a insistir en la contratación de un último refuerzo. “Habíamos quedado con la dirigencia de traer uno por línea. Los que teníamos en carpeta no pudieron venir, se fueron a otros clubes, no sé si la parte económica, contractual, pero arreglaron en otros lados y no acá. Tuvimos que buscar variantes para poder incorporar, para que nos puedan ayudar. Si hay una opción muy buena, buscaremos otro más. Después de los que no pudieron venir no me convencieron otras opciones de delanteros y defensores. Nos quedamos con lo que tenemos”, cerró.