Tras su bullada salida de Colo Colo, Harold Mayne-Nicholls ha mantenido un perfil bajo. Es que el directivo no se fue de la mejor manera, siendo señalado como uno de los responsables de la peor crisis deportiva e institucional de los albos, protagonizando además una tensa relación con el plantel y directivos. Su paso es catalogado como una gran decepción considerando la expectativa que generó su llegada avalada por su gestión en la ANFP y algunas promesas como la remodelación del Estadio Monumental.

Tras salir de Blanco y Negro se mantiene ligado al fútbol y compró Trasandino, donde busca acallar las críticas que dejó su paso por el Cacique. No obstante, se mantiene muy pendiente del fútbol chileno y en conversación con ESPN F90 expresó su preocupación por el exceso de veteranía que se ve en los clubes.

“Me preocupa el exceso de búsqueda de jugadores con exceso de experiencia, mayores de 35 años, para reforzar a los equipos. Cuando llegan, le quitan el puesto al chico que pide el espacio y, cuando pasa, siempre termina jugando el jugador grande en desmedro del más joven. En casi todos los equipos hay 3 o 4 jugadores mayores de 35”, expuso el ex timonel de la ANFP.

En ese sentido, usó a Colo Colo como ejemplo por lo que ocurre con Daniel Gutiérrez y la insistencia de Gustavo Quinteros por sumar un defensa central. “En Colo Colo, el año pasado apareció Daniel Gutiérrez. El chico jugó 5 o 6 partidos y no lo hizo mal. Se trajo a un jugador de mayor nivel como Amor, perfecto, porque se mejoró. Se lesionó Amor y ¿hay que traer a otro jugador? Eso no lo entiendo. Si Gutiérrez era el reemplazante natural de Amor y además está Zaldivia y Falcón, ¿tienen que traer a otro más para tapar a Gutiérrez?”, agregó.

Daniel Gutiérrez fue usado como ejemplo para Harold Mayne-Nicholls. / FOTO: Agencia Uno

En esa misma línea, Mayne-Nicholls contradice a muchos que aseguran que los jóvenes no están preparados para dar el salto. “Existe esa necesidad de traer porque los chicos no están preparados. Pero cuando el chico juega, está preparado. Cuando llegué a Colo Colo, el tema es que no venían jugadores jóvenes, pero cuando los vi, dije ‘chupalla’, hay como nueve jugadores jóvenes para el primer equipo. Entonces cuando uno los ve jugar dice, ¿cómo que no venían jugadores jóvenes? Y ahora, ¿de nuevo no vienen jugadores jóvenes? No lo entiendo”, complementó.

Todo esto se enmarca en la insistencia de Gustavo Quinteros por nuevos refuerzos, a pesar de que los jóvenes tuvieron un rol protagónico en el 2021 y le respondieron. A pesar de tener muchas figuras emergentes, los albos están al debe con los minutos sub21.