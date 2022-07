Si bien Colo Colo ya aceptó la oferta de River Plate para traspasar a Pablo Solari y el acuerdo es total, este movimiento no ha sido oficializado por ninguno de los clubes. Un pedido de comisiones ha postergado su fichaje.

Pablo Solari tiene preparadas las maletas mientras espera la oficialización de su traspaso a River Plate. Luego de su frustrado fichaje por el América de México, el jugador ya recibió el sí de Colo Colo para salir al club de sus amores por una cifra que ronda los 4,5 millones de dólares.

Incluso, el plantel le hizo un asado de despedida y todo se veía bien encaminado para que viajara ayer a Buenos Aires. Pero sorpresivamente, el Pibe apareció este miércoles en el Estadio Monumental para ser parte del entrenamiento y esto de inmediato instaló un manto de dudas sobre su situación.

Y es que desde la Ruca confirman a BolaVip, que todavía faltan algunos temas para cerrar, ya que los representantes del argentino aparecieron en el camino, incluso asegurando que manejaban otros ofrecimientos de México y Europa.

El detalle pasa porque la propuesta de River Plate llegó directamente a las oficinas de Blanco y Negro, en la cual no hubo intermediarios como ocurrió con la oferta del América de México hace un par de semanas. La dirigencia alba aceptó las condiciones en cuestión de horas, pero allí es donde vuelven los agentes a la escena.

Pablo Solari volvió a presentarse en el Monumental mientras se zanja su venta a River Plate. / FOTO: Agencia Uno

Esto porque están exigiendo su respectiva comisión, que acusan no fue negociada con ellos al no participar de las conversaciones. ¿Entrampa su partida? De momento no, porque la dirigencia alba ya dio el sí a la operación y la voluntad del atacante es llegar a los Millonarios.

Incluso, no se descarta que el propio Solari sacrifique parte del dinero que le corresponde de la transferencia con tal de destrabar lo antes posible la situación. Por ahora se mantendrá entrenando mientras se zanja su venta.