Palo de Aníbal Mosa al presidente de ByN por la falta de refuerzos en Colo Colo: "No le da importancia, no conoce la industria"

Colo Colo sacó adelante la tarea y se impuso con categoría al Internacional de Porto Alegre por 2-0 con anotaciones de Juan Martín Lucero y Pablo Solari. Los albos de esta manera consiguen una buena ventaja de cara a la revancha en el Beira Rio y dejando buenas sensaciones futbolísticas.

El Cacique supo también mostrar una buena cara a pesar de no sumar los refuerzos que Gustavo Quinteros ha pedido a gritos. Esto fue abordado por Aníbal Mosa, quien sacó la voz para apoyar el pedido del estratega a la salida del estadio Monumental.

“Lo he dicho varias veces, estoy de acuerdo con llenar las plazas que pide Gustavo (Quinteros). Él es artífice del andamiaje del equipo y entiende las falencias. Lo apoyo y esperemos encontrar los nombres. No es fácil traer jugadores y traer por traer no vale la pena”, comenzó.

Por esa razón, el empresario emplazó a Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, a quien apuntó por la demora en la búsqueda de refuerzos y hasta señaló que “no sabe de fútbol” para manejar la comisión encargada de la búsqueda de fichajes.

Gustavo Quinteros ha insistido en la necesidad de fortalecer el plantel. / FOTO: Agencia Uno

“Hay nombres en carpeta, los maneja Daniel Morón, hay una comisión fútbol que no ha funcionado. No sé por qué, pero parece que el presidente no le da mucha importancia. La comisión fútbol debe tener una dinámica diferente a la presidencia del club y nos hemos reunido sólo dos veces con este presidente. Se lo hice ver a este presidente, en ventanas de contratación nos deberíamos reunir todas las semanas, hay candidatos que aparecen, que se caen, es otra dinámica. No puede ser guiada por el presidente, sino por personas que saben de fútbol. Él no conoce la industria, la está conociendo recién. Esperemos que lo haga rápido”, lanzó.

Incluso, apuntó a las declaraciones del dirigente que condicionó la opción de sumar más jugadores sólo a si los albos avanzan de fase en Copa Sudamericana. “No debería depender de pasar a cuartos de final. Nos queda una segunda rueda para ser campeón y no podemos dar ventajas. Hay que salir campeones como sea. Más allá lo que pase con Inter hay que apoyar lo que dice el técnico”, complementó.

Finalmente, avisó que su bloque dará todos los votos para aprobar las contrataciones que solicite Gustavo Quinteros. “Daré siempre los votos para mejorar el equipo y apoyar a Gustavo Quinteros. Confío en su criterio para armar equipos. Si él dice que necesita variantes para darle holgura a este equipo, se debe hacer. Se nos cae un titular y se viene el equipo abajo, la idea es que el entrenador mire a la banca y tenga recambio”, cerró.