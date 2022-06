Colo Colo se enfrentará esta noche a partir de las 20:30 horas frente al Internacional de Porto Alegre en la Copa Sudamericana. Un encuentro en la cual contará con la presencia de diez mil personas en el Estadio Monumental considerando las medidas sanitarias y en la cual están todas las entradas agotadas para este encuentro.

Una instancia en la cual en la previa de este encuentro se contó con la llegada del presidente de Blanco y Negro mediante Alfredo Stöhwing, quien fue consultado por el tema refuerzos para el equipo comandado por Gustavo Quinteros en la cual adelantó que se abren a la posibilidad de sumar nuevos refuerzos.

“Estamos analizando y ver la posibilidad de incorporar otro refuerzo, pero lo vamos a ver con cuidado. Hay que analizar, debe ser chileno, hay muchas restricciones, no es fácil, lo haremos cuidadosamente. No queremos comprar por comprar, en Colo Colo se debe ser un aporte, hay buen plantel juvenil y no queremos que sean tapados por llegar y traer”.

Además, en este mismo punto, contempló que “Agustín Bouzat esperamos que sea un muy buen refuerzo. Es importante saber si clasificamos o no a cuartos, es un buen dato para tomar una decisión. ¿Uno o dos? No sabemos”.

Colo Colo viene de triunfar frente a Deportes Temuco en Copa Chile. (Foto: Agencia Uno)

En lo que tiene que ver con el rendimiento del equipo, señaló que “Esperamos ganar y jugar bien para el disfrute de la gente. Veo a todos muy bien, entusiasmados tras el buen triunfo ante Temuco. Toda competencia internacional es un desafío y es importante estar”.

ver también Colo Colo debe pagar una millonada para quedarse con Lucero

ver también Los partidos de Colo Colo y UC en Copa Sudamericana habrá presencia de VAR

Sin embargo, fue consultado respecto a la nueva marca que tendrá el Cacique luego de que se diera a conocer que Coolbet será el principal acuerdo comercial de la institución. “Las apuestas es una actividad como cualquier otra, mientras se respeten las leyes como se hace en ligas de Europa, no es incompatible”.