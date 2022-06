Colo Colo sigue sin sumar caras nuevas y está contra el tiempo para cerrar refuerzos pensando en su partido contra Inter de Porto Alegre por Copa Sudamericana. Esto sin dudas que tiene inquieto a Gustavo Quinteros, quien reiteró en la necesidad de sumar variantes considerando los tres frentes que debe disputar al mando de los albos.

“Estoy todo el tiempo en contacto con nuestro gerente deportivo, está trabajando en ese tema y está tratando de solucionar el problema lo antes posible, que puedan contratar un jugador para esta mitad de la temporada. Esperemos que hasta el último día del cierre del libro de pases podamos incorporar jugadores que necesitamos para tener más variantes”, comenzó en conferencia de prensa.

Pese a su molestia, el estratega reconoció dificultades en las negociaciones. “El trabajo de buscar jugadores y pasar nombres ya lo hice. Me consta que el director deportivo hizo gestiones para que lleguen, después empiezan las negociaciones y ahí no me puedo meter, no puedo meterme en el presupuesto económico porque soy entrenador, mi trabajo es otro. Hoy la realidad dice que no pudimos incorporar ni reemplazar a Emiliano Amor, hubo muchos lesionados y seleccionados, así que vamos a empezar tal vez con un poquito de menos jugadores a disposición y eso siempre preocupa. La molestia o no es tema de cada uno”, expuso.

Una de las opciones que manejan los albos es Leandro Benegas, por quien harán un último intento para convencerlo de llegar al Monumental. “Es uno de los jugadores que está en la lista hace un tiempo. Siempre hay más de una opción, pero en mitad de año no hay tantos jugadores libres ni muchas posibilidades, entonces los nombres que hemos hablado algunos ya se fueron a otros clubes y no quedan muchas alternativas”, agregó.

Pese a que todo indicaba que el cupo de extranjero liberado por Christian Santos se iba a usar por un central, la caída del fichaje de Martín Rodríguez cambió los planes de Quinteros que ahora busca una alternativa en esa posición, ya que no ha encontrado defensas que llenen su paladar futbolístico.

“Al comienzo íbamos a reemplazar a Emiliano con Ramiro González, pero no se pudo quedar lamentablemente. Ahí empezamos a buscar alternativas y las que hay dentro de un presupuesto del club no me dejan demasiado conforme. Así que, al enterarnos que Martín no iba a llegar al club, empezamos a buscar volantes o extremos extranjeros para reemplazarlo de una vez por todas. Quedan alternativas para traer un defensa extranjero o un extremo, nos queda sólo un cupo”, cerró.