Durante la tarde del domingo, Marco Rojas llegó a nuestro país para realizarse los exámenes médicos que pudo superar sin inconvenientes y en las próximas horas estampará su firma para ser el nuevo refuerzo de Colo Colo. El neozelandés está feliz con este nuevo desafío y la posibilidad de defender una camiseta muy especial para su familia.

Hay mucha expectación por ver las cualidades del jugador, que viene de ser distinguido como figura del Melbourne Victory de Australia. Por eso el Kiwi fue despedido con honores de su ex club en sus redes sociales, donde reprodujeron sus últimas palabras antes de embarcar vuelo a Chile.

"Me gustaría tomar un par de minutos para decirles a todos muchas gracias. Gracias por el apoyo en este par de temporadas, tuve una época espectacular acá como futbolista parte de este club", comenzó señalando el próximo jugador albo. Crearon un ambiente sin igual en esta liga. Es la mejor sensación de alegría para jugar frente a ustedes. Extrañaré esas tardes, eso seguro, pero estoy tomando una oportunidad a la que no le podía decir que no, pero no me quiero ir sin decirles gracias", contó para explicar su decisión.

El ex puntero del Stuttgart reveló que tuvo una charla previa con Gustavo Quinteros antes de arribar a los albos. De todos modos, el estratega anticipó que no se apurarán en hacerlo debutar y pondrá atención a su adaptación.

Marco Rojas llegó en medio de una gran expectación a Chile. / FOTO: Cristián Ávila Soto - Radio ADN

“A Marco Rojas le vamos a dar la confianza. A veces les cuesta la adaptación a los jugadores que vienen de otra cultura, hay que ayudarlos un poquito”, expresó en conferencia de prensa tras la goleada sobre Deportes La Serena.

De esta manera, es muy poco probable que Rojas aparezca entre los citados para el partido del próximo sábado frente a Audax Italiano.