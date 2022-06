El futuro de Arturo Vidal despierta interés en todo el mundo. Es un hecho que el jugador no continuará en el Inter de Milán, con quienes negocia su salida buscando poner fin anticipado a su contrato y ser agente libre, por lo que grandes clubes han llamado a su puerta.

Elencos como Flamengo, Galatasaray y Boca Juniors han expresado su interés por el crack de la Roja, siendo los xeneizes lo que han estado metiendo mayor ruido en estos últimos días. Sin embargo, desde Argentina revelaron una sorpresiva información y es que Colo Colo también busca al mediocampista.

Según informó el periodista de TyC Sports, Rodolfo Cingolani, desde Blanco y Negro presentaron una “cifra importantísima por dos años de contrato más la posibilidad de renovar por uno más”.

Sin embargo, en su reporte agregó que el King rechazó la oferta, ya que “quiere un contrato más largo” con el club que lo vio nacer y de paso señaló que crecen las opciones de que pueda llegar a Boca Juniors.

El regreso de Arturo Vidal es uno de los anhelos de los hinchas de Colo Colo.

“Se entusiasmó con Boca. Se volvió loco con lo que dijo Riquelme de que era un jugador nacido para jugar en Boca. Se volvió loco con eso, le encantó, le recontramotivó. Boca todavía no hace un ofrecimiento, pero lo que busca Arturo Vidal es un contrato de dos o tres años, la plata se puede hablar, pero el contrato tiene que durar eso”, cerró el comunicador.

Por ahora, la situación de Arturo Vidal no se ha podido aclarar, ya que no ha logrado un acuerdo económico con el Inter de Milán para salir, ya que buscan no pagarle nada del último año que le queda de contrato y el King no quiere perder dinero. Esto diluyó las avanzadas conversaciones que tenía para llegar a Flamengo.