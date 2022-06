Inter de Milán quiere renovar su delantera con el regreso del goleador belga y el fichaje del argentino. Sin embargo, no puede negociar sus salarios mientras no libere a los chilenos y el club lombardo se desespera por llegar a un acuerdo para sus salidas.

Inter de Milán quiere renovar su delantera tras perder el Scudetto a manos del AC Milan, su eterno rival. Para ello tienen prácticamente todo acordado con Paulo Dybala, pero piensan más allá y también se ilusionan con el regreso de Romelu Lukaku, quien no cumplió las expectativas en el Chelsea y simplemente dejó de ser titular.

El equipo londinense ve con buenos ojos su salida, ya que el jugador no está en los planes de Thomas Tuchel tras verse envueltos en varios enfrentamientos públicos, pero además, busca liberar uno de sus sueldos más altos. El tanque belga ha expresado su deseo de volver a los lombardos, pero deberá bajar sus pretensiones económicas por el mal momento financiero del club italiano.

"Seguramente hay un gran deseo del jugador de regresar, se debe verificar la viabilidad económica y financiera y se deben resolver algunos problemas técnicos", dijo Alessandro Antonello, CEO del equipo nerazzurro en relación al interés por el ariete.

Sin embargo, no han podido avanzar en esta búsqueda de refuerzos debido a que no han logrado encontrarle salida a Alexis Sánchez y Arturo Vidal, dos de sus sueldos más altos. Según consigna La Gazzetta dello Sport, el año que les resta de contrato se ha convertido en una piedra en el zapato en la negociación, ya que el Inter no quiere pagarles todo en caso de rescisión, pero los jugadores tampoco están dispuestos a firmar su salida perdiendo dinero.

Romelu Lukaku busca salir del Chelsea. / FOTO: Getty Images

El club lombardo agiliza las tratativas para llegar a un acuerdo económico con los cracks chilenos para poder seguir avanzando en sus fichajes. Asimismo, tanto el King como el Tocopillano quieren solucionar esto cuanto antes y así poder tener vía libre para definir sus respectivos destinos.

Vidal mantiene conversaciones avanzadas con el Flamengo, pero su situación con el Inter no le ha permitido dar el paso definitivo. En tanto, Alexis tiene opciones en el fútbol español y francés, pero se encuentra en el mismo problema que el volante y no ha podido formalizar estos sondeos.

Arturo Vidal y Alexis Sánchez terminan contrato en el 2023, pero Inter quiere desprenderse de ellos. / FOTO: Getty Images

Por su parte, Inter de Milán necesita este acuerdo para proceder en sus fichajes. Anteriormente lograron dar salida a Ivan Perisic rumbo al Tottenham y pusieron en el mercado a Milan Skriniar, que llama la atención de varios clubes poderosos de Europa.