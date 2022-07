Colo Colo está viviendo un momento más que bueno en el Campeonato Nacional. Los albos lideran el torneo con 36 puntos y es el principal candidato a quedarse con el título a fin de año y levantar la estrella 33 de la historia.

El Cacique en estos dos últimos años ha estado peleando en la parte alta del torneo, luego de un 2020 que fue uno o sino el peor del club. Con Gustavo Quinteros en la banca, algunos jugadores han tenido un crecimiento futbolístico importante y uno de aquellos es Gabriel Suazo.

El capitán albo ha destacado en el equipo y que lo llevaron incluso a disputar compromisos con La Roja en las Eliminatorias pasadas, una situación que podría llevar al lateral a dar un salto al extranjero.

Cristián Arcos comentó en Los Tenores de ADN el alza de Suazo en los albos y que afirmó en un diálogo con el jugador que antes era catalogado como un "meme" de acuerdo a los malos momentos del equipo.

"Me parece que lo de Suazo te otorga una cosa futbolística, en un crecimiento. Lo que que ha crecido exponencialmente en el último año y medio o dos años me parece que es enorme. Hace un tiempo lo comentábamos, incluso con él, era un meme", sostuvo el periodista.

El capitán de Colo Colo ha tenido un alza en su rendimiento | Foto: Agencia UNO

Arcos agregó que "le echaban la culpa de todo y ha crecido mucho, además me parece que tiene un rol de liderazgo que no se transfiere. No es tan fácil convertirse en un líder de equipo, no es algo transferirble, no se compra en la botica", cerró.