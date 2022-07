Colo Colo está en un momento ideal, a pesar de lo ocurrido en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, el Cacique está líder exclusivo del Campeonato Nacional y busca levantar el título del cual es esquivo desde el año 2017.

Y la buena temporada a nivel colectivo también ha sido por algunos valores importantes dentro del equipo y uno de ellos es sin duda Juan Martín Lucero. El Gato llegó este año y se ha convertiro en una pieza fundamental en el sistema de Gustavo Quinteros.

El argentino lleva 17 goles en 28 partidos oficiales y además anota cinco asistencias, por lo que su compra podría darse a fin de temporada. Los albos arrendaron el pase del atacante y deberán desembolsar 900 mil dólares si quieren quedarse con la carta del ex Vélez Sarsfield, situación que no ven con malos ojos en Macul.

Cristián Arcos comentó en Los Tenores de ADN sobre esta situación y cree que por ese monto no dudaría en quedarse con el trasandino, pues destaca que ya ha comprobado la importancia dentro del plantel.

"Yo creo que lo vale, el rendimiento de Lucero ha sido inmediato en lo que de pronto cuesta. Se habla de jugadores que no se adaptan nunca, que les cuesta mucho o que deben ir de a poco. Voy de cabeza, me parece que los vale en los goles que hace. No sé si encontrarás un tipo que te meta goles al tiro, que te haga jugar al resto porque no solo mete goles, es un buen jugador y hace jugar al resto", sostuvo el periodista.

El delantero espera continuar en Colo Colo para el próximo año | Foto: Agencia UNO

Finalmente, Arcos afirma que no sé si la escuadra alba podría hacer una futura venta del jugador, pero cree que eso lo puede compensar con valores jóvenes. Además, concluyó que la adaptación de Lucero al club y al fútbol chileno fue muy rápida.

"No sé si dará para un modelo de negocios posterior, si el día de mañana lo puedas vender. Quizás no es un modelo de negocios posterior, necesitas goles y él te los da. El modelo de negocios serán otros jugadores jóvenes que de pronto los puedes llegar a vender y Lucero te da goles y rendimiento comprobado. Quedó claro que la adaptación al fútbol chileno y a Colo Colo se demoró 10 minutos", cerró.