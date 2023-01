Ex jugador y analista de TNT Sports explica por qué el extremo de Colo Colo, Cristián Zavala, no ha podido mostrar el nivel que sí mostró cuando defendía a Deportes Melipilla en la temporada 2021.

Cristián Zavala vive días complicados en Colo Colo, toda vez que no tiene mayor espacio en el equipo de Gustavo Quinteros y aún no ha podido concretar los rumores de mercado que lo tienen más fuera que dentro del club.

Si bien en un momento se pensó en Curicó Unido, esa opción quedó prácticamente descartada después de que Damián Muñoz, técnico curicano, diera por cerrado el plantel. Ahora, queda la opción de Godoy Cruz de Mendoza para ver si Zavala puede mostrar en Argentina lo que no pudo hacer en Colo Colo.

Uno que se atrevió a repasar por qué Zavala no rindió en el Cacique como sí lo hizo en Deportes Melipilla previo a su llegada fue Cristián Basaure, ex jugador y analista de TNT Sports quien conversó con Las Últimas Noticias y entregó su versión.

Zavala no ha podido brillar en el Cacique. | Foto: Agencia UNO

“En teoría las condiciones se daban, porque Zavala en su mejor momento, en Melipilla, jugó con el mismo sistema: extremo por izquierda, con perfil cambiado y 9 asociativo. No podemos decir que es lo mismo, pero las condiciones de Gonzalo Sosa eran similares a las de Juan Martín Lucero en Colo Colo”, expresó Basa.

Basaure hace un certero análisis y explica por qué no se consolidó: “No terminó de consolidarse porque tenía por encima a Costa, Solari y juego a Bolados y Oroz. Tenía mucha más competencia (que en Melipilla). Si bien hizo un par de goles, no terminó siendo consistente y no fue del gusto del técnico. El entrenador, a veces, tiene otro paladar, pero creo que andará bien en esta temporada porque es un buen futbolista”.

Zavala no entró a la nómina de Colo Colo para la Supercopa frente a Magallanes por decisiones técnicas y ahora habrá que esperar a ver si lo hace ante Deportes Copiapó, conjunto que debutará en Primera División frente a los albos en el norte.