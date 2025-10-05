El camino de la Selección Chilena en la fase de grupos de esta Copa del Mundo 2025 fue una verdadera odisea, marcada por el sufrimiento hasta el último segundo.

El equipo de Nicolás Córdova logró el objetivo mínimo de avanzar a octavos de final, pero lo hizo con lo justo tras cosechar dos derrotas consecutivas. Al quedar igualado en todo aspecto futbolístico con Egipto, el destino de Chile se definió de la manera más insólita: tener menos tarjetas amarillas acumuladas que el combinado africano.

En el centro de este escenario se encuentra el técnico chileno, conocido por su formación europea pero que ha sido duramente criticado por sus soberbias en sus dichos por las “métricas” y el conocimiento que él tiene sobre el equipo nacional.

Cristian Basaure opina de Nicolás Córdova en su página web

Es en esta dicotomía es que entra Cristian Basaure, comentarista de TNT Sports, que en su página web salió a hablar de lo que ha sido el paso de Córdova al mando de La Roja juvenil en esta cita planetaria.

“Desde mi perspectiva, Córdova es un entrenador capacitado con experiencia y formación internacional, esto no quiere decir que sea el salvador y no pueda ser criticado”, expresó.

Nicolás Córdova ha ido perdiendo adeptos tras su paso en el Mundial Sub 20 | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“A todos nos gustaría jugar como la generación dorada lo hizo, pero sino reconocemos lo que tenemos y los recursos (materia prima) actuales, será difícil sostener cualquier proceso, ya que el deseo y la ansiedad por volver a aquellos tiempos , nos obnubila la paciencia, trabajo y constancia que se debe tener, para acercarnos al menos, a lo que fuimos en algún momento”, agregó.

Finalmente, Basaure cerró con un: “Córdova se equivocó en la forma, pero en el fondo no creo que esté tan lejos”.

¿Con quién jugará Chile en octavos de final?

La Roja sub 20 deberá enfrentar a su similar de México, partido que se disputará desde las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.