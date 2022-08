El comunicador se refirió al reemplazo que sufrió Alexander Oroz en el partido de ayer entre Colo Colo y Deportes Antofagasta por el Campeonato Nacional 2022, en donde según el comunicador el primer cambio estaba pintado para que fuera Agustín Bouzat y no el crack de la Sub 21 alba.

Cristián Caamaño le cae con todo a Gustavo Quinteros por reemplazar a crack Sub 21 de Colo Colo: "Me llama la atención tanto privilegio a Bouzat y no a Oroz"

Colo Colo tuvo que trabajar más de la cuenta para derrotar a Deportes Antofagasta en la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2022 y, de esa manera, consolidar su primer lugar en la tabla de posiciones a seis puntos de Ñublense, su más cercano perseguidor.

El conjunto albo fue amplio dominador en el partido y tuvo innumerables ocasiones para concretar, pero no estuvo fino en el último toque. Uno de los puntos altos por atrevimiento fue Alexander Oroz, quien encaró varias veces, pero no definió de la mejor manera, lo que le valió ser sustituido en el entretiempo por Cristián Zavala.

Esta situación generó la indignación de Cristián Caamaño, periodista de Deportes en Agricultura quien señaló que no había necesidad de sacar a Oroz y el primer cambio estaba pintado para que fuera el argentino Agustín Bouzat.

Caamaño asegura que Bouzat tenía que ser el primer cambio. | Foto: Agencia UNO

“Uno puede entender que un delantero cumpla labores defensivas que son importantes para el equipo, pero cuando el rival no sale de su propia zona, necesitas delanteros que desequilibren si no vas a salir a perseguir al lateral rival que no ha pasado la mitad de la cancha”, arrancó diciendo.

En esa misma línea, aportó diciendo que “Cuando tienes un delantero como Oroz que va, propone duelos, gana algunos y pierde otros y lo terminas sacando… yo creo que el primer cambio lejos, pero lejos era Bouzat. Si vas a privilegiar a un delantero por su labor táctica en un partido donde defensivamente lo tenías controlado sin los delanteros, le bastaba con los volantes y defensores y necesitabas delanteros para ganar los mano a mano, saber actuar en espacios reducidos, ese era Oroz”.

En el cierre, Caamaño le cayó con todo a Quinteros y levantó sospechas por los ‘privilegios’ que el DT le estaría dando al ex Vélez Sarsfield: “Tiene algunas situaciones Quinteros con Bouzat que llama la atención, me llama la atención tanto sostén y tanto privilegio hacia Bouzat y no hacia Oroz”.