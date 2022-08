Colo Colo dio rápidamente vuelta la página de la contundente victoria por 3-1 ante Universidad de Chile en el Superclásico del fútbol chileno y se enfoca en lo que será el trascendental encuentro ante Deportes Antofagasta en el Estadio Monumental por la vigésimo primera fecha del Campeonato Nacional.

Cristián Zavala se ha ido ganando el cariño de los hinchas del Popular a punta de buenas actuaciones en los últimos partidos, donde ante Huachipato pudo convertir su primer con la camiseta alba.

El extremo izquierdo fue el encargado de conversar con los diversos medios de comunicación en la antesala del encuentro ante los Pumas, donde se refirió a su actual rendimiento en los albos.

"Hace algunos meses me estoy sintiendo muy bien, entonces todo ha ido mejor. Me estoy relacionando mejor con mis compañeros, estoy entrando mejor en el juego así que eso ha hecho que hayan hecho una mejor versión de mí, obviamente me queda mucho todavía y estoy en búsqueda de eso día a día", aseguró el atacante de 23 años.

La emoción de Zavala al convertir su primer gol con Colo Colo | Foto: Agencia Uno

Posteriormente, habló sobre los objetivos que tiene en el plantel. "En los clubes que he estado siempre lo que apunto es jugar, obviamente quiero ganarme el puesto así que eso es lo que quiero, pero siempre paso a paso", remarcó el ex Deportes Melipilla.

"La verdad me es indiferente en el sector que juegue, ya sea por izquierda o por derecha. Gustavo (Quinteros) me ha dicho que me divierta no más y si llegase a pasar el lateral que lo siga, pero hacia adelante que me divierta. Me siento bastante bien cuando me dicen eso", cerró.