Al estratega de Colo Colo aún le ronda en la cabeza el título que se le escapó de las manos a los albos, asegurando que le ocurrieron hechos extra futbolísticos que no le habían pasado nunca en su carrera.

Colo Colo sigue masticando el fin del Campeonato Nacional 2021, en donde cayó derrotado ante Unión Española y Deportes Antofagasta en las últimas dos jornadas y dilapidó de esa manera la ventaja que tenía con Universidad Católica para ceder la corona de campeón a los cruzados.

A lo largo del Campeonato, Gustavo Quinteros y Colo Colo tuvieron que lidiar con situaciones extra futbolísticas a causa de la pandemia del Coronavirus que mermaron el rendimiento del equipo en partidos claves, como contra Ñublense en la primera rueda o ante Audax Italiano en la segunda. El fin de torneo también presentó dificultades para los albos que no pudieron volver a parar el once que acostumbraban.

El DT de los albos habló de diversos temas en Radio ADN, pero tuvo una particular respuesta sobre qué opinaba de, cuando Universidad Católica se sacó la foto oficial del tetracampeonato, se bromeara con su nombre y las mascarillas.

“Yo hace muchísimos años que soy entrenador, tengo nueve títulos ganados, dirigí equipos grandes y selecciones y es la primera vez que el rival más importante que tuve, fue algo invisible” comenzó diciendo en alusión a la situación sanitaria que afectó al plantel de Colo Colo.

Después, complementó: “Es algo que no ves, no estuvo dentro del campo de juego. Entonces ese rival nos hizo perder puntos que, en una situación normal, a lo mejor no los perdíamos” siguió en su análisis.

Quinteros y Colo Colo se preparan para una temporada 2022 llena de desafíos en el plano nacional e internacional. Eso sí el boliviano-argentino mandó un recado al cierre: “Cada uno saca su conclusión, pero de todas maneras todo lo que puedan decir las demás personas, con mi trayectoria, no creo que me haga demasiada influencia”.