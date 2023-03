Colo Colo está preparando su partido contra Magallanes por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2023 y para eso Gustavo Quinteros continúa afinando los últimos detalles para recibir a la Academia en el Estadio Monumental.

Los albos han tenido un comienzo irregular en el torneo y quiere volver a los triunfos y también a posicionarse dentro de los primeros lugares de la tabla. Sin embargo, existe una molestia por parte de los jugadores y cuerpo técnico del Cacique.

Según informó Daniel Arrieta en TNT Sports, el plantel y el staff técnico de los albos no están conformes con el nuevo césped del Estadio Monumental y aquello ya se lo han hecho saber a la dirigencia.

"El domingo pasado cuando jugó Colo Colo contra Coquimbo Unido, me tocó como todos los partidos estar en la cancha y en un momento caminé por la cancha y noté que el pasto estaba algo grueso. A partir de eso, comencé a averiguar qué pasa con el pasto del Estadio Monumental porque me llamó la atención", comenzó explicando el periodista.

"Averiguando durante todas estas semanas, puedo confirmar que hay molestia en el plantel y el cuerpo técnico de Colo Colo por el nuevo pasto del Estadio Monumental. Una inquietud que ya le hicieron saber a la dirigencia de Blanco y Negro porque la explicación que me dan es que el pasto está grueso. De hecho, me decían que es un pasto de parque, por ejemplo. No es un pasto de cancha de fútbol, que es más fino", agregó.

El recinto de Macul cambió su césped para esta temporada 2023 | Foto: Guille Salazar

Finalmente, Arrieta complementó con que "hay molestia, porque obviamente Colo Colo hizo una inversión importante durante todos estos meses. El estadio se cerró, se cambió el pasto, se cambió el sistema de drenaje y se instaló este nuevo terreno de juego. Acá en Colo Colo saben que deben mejorar la cancha, pero lo que podemos marcar es que el pasto no está bueno y ya manifestaron su molestia jugadores y cuerpo técnico", cerró.

Colo Colo y Magallanes juegan este domingo 5 de marzo a partir de las 18:00 horas en el recinto de Macul.