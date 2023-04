El ex futbolista, Dante Poli comentó sobre la ausencia de Darío Lezcano en Colo Colo, en la que lo hizo pebre por su mal estado físico

Dante Poli dispara sin asco contra Darío Lezcano en Colo Colo: "Me parece inaceptable que un jugador profesional no esté bien en lo físico"

Colo Colo está próximo a dar vida a un nuevo clásico del fútbol chileno, en el que los ‘Albos’ se deberán enfrentar ante Universidad Católica. Para dicho compromiso, el estratega, Gustavo Quinteros en conferencia de prensa dio a conocer una importante novedad dentro del equipo, en la que detalló que no contará con el delantero Darío Lezcano, quien aún no está apto desde lo físico

Ante esta decisión del DT de los ‘Albos’, el ex futbolista Dante Poli tuvo palabras en el programa ‘F90’ de ESPN a la marginación de uno de los refuerzos de Colo Colo en esta temporada, en la que dejó en claro que encuentra inaceptable que en esta parte del torneo el jugador no esté apunto para jugar.

“A mí me parece a esta altura de lo que es el fútbol a nivel profesional, me parece inexplicable o casi impresentable que un jugador no esté bien desde lo físico”, comenzó señalando Poli.

Sobre lo que es tema físico, el ex defensor declaró que de cierta manera puede existir ciertos problemas si se vienen arrastrando lesiones, como en este caso dentro del plantel viven este proceso Erick Wiemberg y Matías de Los Santos, quienes a pesar de sus distintos problemas, cuando han estado en la cancha se han visto de óptimas condiciones.

“Independientemente si es el tema de las lesiones, que arrastre dificultades y que eso lo obliga evidentemente a hacer un trabajo diferenciado y preparándolo para un retorno, eso es lógico. Lo digo por Wiemberg o De los Santos en este caso”, dijo en ESPN.

Finalmente, Poli fue categórico y mantuvo su postura de que encuentra inaceptable que un jugador de la trayectoría de quien ha sido Seleccionado Paraguayo y que llegó con el gran cartel de goleador a Colo Colo, hoy en día no esté en las condiciones para poder desempeñarse dentro del campo de juego.

“Que un jugador no llegue a estar en buenas condiciones o disponible, exceptuando el tema de las lesiones, es inaceptable en un jugador profesional. Sobre todo los tipos que vienen desde el extranjero, los tipos del nivel que yo también que pretendía de (Carlos) Palacios y (Darío) Lezcano”, finalizó.