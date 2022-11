Colo Colo cayó por 4-3 ante River Plate en un entretenido partido que se desarrolló en el Estadio Sausalito de Viña del Mar por el Triangular Internacional, en el cual está también el Real Betis de España de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo.

Cuando corría el minuto 63 del partido, Maximiliano Falcón cometió una falta cerca del área del Cacique y ante el cobro del juez Roberto Tobar, el ex Rentistas de Uruguay no reaccionó bien y lanzó un pelotazo al suelo que llegó al árbitro central del cometido, el cual decidió mostrarle tarjeta roja y mandarlo directamente a las duchas.

Dante Poli, panelista de ESPN F90 Chile, tuvo palabras para la expulsión del Peluca ante el cuadro que dirige Marcelo Gallardo en el amistoso internacional.

Siguen los problemas de Falcón con los árbitros | Foto: Agencia Uno

"Me gusta la reacción de Esteban Pavez. Reacciona diciendo 'no puede ser otra vez' y resignado que no es culpa de Roberto Tobar, no es que el arbitro está ensuciando un partido amistoso", apuntó el ex defensor central de la UC.

Agregando que "lo de Peluca me tinca que será una conversación muy privada nuevamente con Gustavo Quinteros. Ojo viene un defensor central supuestamente uno por línea que tendrá cierto estatus y nivel, Falcón no se puede relajar ni creer que es un titular indiscutido y esto va implicar que este tipo de situaciones lo pueden dejar relegado a la banca"

"Esto fuese por los puntos sería inaceptable y Colo Colo no ha tenido un central de confianza para sacarlo por estos temas", concluyó.