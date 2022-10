Colo Colo ya se consagró como el campeón del fútbol chileno luego de derrotar por 2 a 0 a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y comienza a planificar lo que será la próxima temporada, donde los albos esperan contar con Gustavo Quinteros como estratega.

Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, conversó con el programa Pauta de Juego acerca de lo que aconteció el fin de semana pasado en la Cuarta Región y lo que se le viene al equipo albo a futuro.

"El título lo vivimos con mucha emoción.Fue la culminación de un proceso complejo, tuvimos la oportunidad de vivirlo desde adentro en una posición que nunca esperamos haber tomado que era la presidencia de Blanco y Negro junto Edison Marchant y equipos de apoyo del CSD Colo Colo. Nos sentimos muy parte porque tomamos un fierro caliente cuando nadie quería estar, era una apuesta muy arriesgada, una situación económica compleja y a va seguir siendo compleja por largo tiempo y creo que la apuesta funcionó y se fue formando un grupo que ha dado muchos resultados", comenzó diciendo.

"El pueblo colocolino está acostumbrado a ganar. Nosotros creemos que se necesita una mayor inversión e ir avanzando. A lo mejor no vamos a hacer campeones de la Libertadores o Sudamericana de un día para otro, son procesos y es importante que se pueda hacer lo que se ha hecho hasta ahora", agregó.

Valladares se ganó el cariño de los hinchas albos gracias a sus decisiones | Foto: Agencia Uno

Por último, Valladares alzó la voz sobre la figura de Aníbal Mosa y la postura de este ante la candidatura a la presidencia de la ANFP. "Creo que Colo Colo es muy particular en ese sentido, tiene una lógica distinta a todas las otras instituciones administradas por SA. Yo la verdad creo que la vocería debería estar predifinida, es lógico que el presidente o el vicepresidente puedan hacer una vocería. Él también tiene derecho para hablar pero se ven voces distintas y es extraño visto de afuera y lo mejor es cuadrar esa vocería y si no se puede transparentar las decisiones de cada uno porque o si no es bien contradictorio. Lo de Pablo Milad es lo que cree Mosa y no sé qué pensará el resto y esto puede generar un ruido", cerró.

Recordar que el conjunto "popular" recibirá este domingo 30 de octubre a O'Higgins por la vigésimo novena fecha del Campeonato Nacional.