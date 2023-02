El técnico Gustavo Quinteros se quedó sin saber lo que pasa tras la sesión del Tribunal de Disciplina de la ANFP. En las próximas horas, el estratega albo sabrá si será sancionado o no.

Gustavo Quinteros tiene que hacer frente a sus dichos tras perder la final de la Supercopa con Colo Colo ante Magallanes a mediados de enero. El estratega tuvo que enfrentar al Tribunal de Disciplina de la ANFP, luego de ser citado por tirarle todos los dardos al árbitro Fernando Véjar en el inicio de la temporada 2023 del fútbol chileno.

En la ocasión, Roberto Tobar, Jefe del Comité Arbitral de la ANFP, denunció al DT de Colo Colo por sus palabras quemantes y, por ello, el estratega de los albos debió hacer frente a la Primera Sala del Tribunal en Quilín 5635.

Eso sí, en la antesala al duelo frente a Ñublense del próximo lunes en el Estadio Monumental, Quinteros debe esperar la redacción del documento según informó el reportero de Radio Agricultura, Cristián Alvarado.

"El tribunal de Disciplina de la ANFP dejó en acuerdo la resolución de una posible sanción a Gustavo Quinteros tras sus declaraciones contra el árbitro Fernando Véjar en la final de la Supercopa ante Magallanes. En los próximos días se dará a conocer la sentencia", expresó.

Gustavo Quinteros todavía no conoce el posible castigo

"Ojalá que el Campeonato no sea dirigido por árbitros que no están capacitado como éste (...) Cada vez que nos dirige no ganamos un partido. Conmigo nunca habló ni lo cruce, pero debe tener algo en contra de Colo Colo", manifestó Quinteros y, por ello, fue citado hasta la ANFP.

Según el artículo 60, Quinteros arriesga un castigo que puede ir desde una amonestación hasta 50 fechas de suspensión. El acuerdo será entregado en las próximas horas y habrá que ver qué pasará con el DT del Cacique, quien ya protagonizó varios actos de indisciplina en su estadía por el Monumental.