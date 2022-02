A horas de lo que será el debut de Colo Colo en esta nueva temporada en el campeonato nacional ante Everton de Viña del Mar, los albos están en alerta dentro del mercado de fichajes, en donde podrían tener movimientos durante esta semana.

El delantero venezolano, Christian Santos es seguido de muy de cerca por el Deportivo Cali de Colombia y ante eso, la directiva del Cacique ya estaría buscando un potencial reemplazante para cubrir aquella plaza, en donde ya existe un nombre claro.

Se trata del delantero nacional, Matías Donoso, quien sería la primera opción para el Cacique ante esta posibilidad, viendo que los albos no tienen cupo de extranjero disponible y donde tampoco poseen de una billetera muy cargada para buscar un centro delantero de valor elevado.

El atacante de 36 años dialogó con RedGol y se refirió a la posibilidad de poder llegar a un grande del fútbol chileno, en donde el hoy jugador de Deportes Temuco pareciera mantener cautela ante esta situación.

"No tengo idea, me mandaron algo, pero no estoy al tanto de esa negociación todavía", expresó el delantero nacional.

Tras aquello, el ex delantero de Cobresal, dejo entrever de que las conversaciones son reales y que los próximos días serán claves para saber qué sucederá con su futuro.

"Hay unas conversaciones, pero nada claro todavía. Es bonito sonar en Colo Colo, pero yo todavía no tengo nada claro, no sé lo que se está hablando, no puedo decir que hay algo concreto como para ilusionarme”, cerró el Donoso.

El Cacique espera que en esta semana exista claridad ante la situación del jugador venezolano y así buscar alternativas en el plantel que puedan competir ante Juan Martín Lucero y Luciano Arriagada.