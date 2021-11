Colo Colo cayó 1-0 ante la Unión Española en un compromiso que dejó muy comprometidas sus chances de conseguir el Campeonato Nacional 2021. Los albos necesitan prácticamente de un milagro, ya que deben vencer a Antofagasta de visita el próximo sábado a las 18:00 y esperar que la UC pierda ante Everton para ir a un partido de definición.

En el Cacique sigue rondando la imagen post partido ante Universidad Católica con el equipo escapado a cinco puntos en la tabla de posiciones y todo lo que vino después con los casos de Covid-19, contactos estrechos y el partido ante Audax Italiano con juveniles.

Leandro Stillitano dejó clara la postura del cuadro albo: "Lamentablemente no estamos pudiendo encontrar los circuitos y la manera de juego que teníamos anteriormente. Estamos seguros que hubo un torneo hasta el partido con Católica", aseguró en conferencia de prensa.

"Después del partido de Católica para acá se nos hizo complicado en varios partidos encontrar ese funcionamiento a raíz de no entrenar normal, eso lleva a que los jugadores entrenaran en sus casas muchos días. Nos han puesto a muchos jugadores en contactos estrechos y eso dificulta el entrenamiento con pelota, lo vimos reflejado en algunos partidos anteriores y hoy que tuvimos alguna que otra llegada, pero no fuimos claros como en otros partidos que pudimos entrenar todos los días de manera normal", añadió.

El entrenador aseguró que "obviamente el análisis y el mea culpa lo haremos y lo hacemos puertas adentro, lo que si queda muy claro que en situaciones iguales las resoluciones no fueron las mismas. En el caso particular del partido de hoy no hubo contactos estrechos, quizás no saben, eso llevó a que se arme un movimiento extraño para entrenar, que ayer no hayamos podido entrenar, eso lleva a situaciones que van sacando quizás a los jugadores de lo que tenemos que hacer foco que es entrenar y jugar".

"Haremos nuestra autocrítica, pero la realidad es que fuimos el unico equipo que ha jugado dos partidos con juveniles, quizás esos seis puntos en juego hablarían de otra cosa en la tabla", complementó.

El DT explicó cómo fue la preparación lejos de la cancha: "No es excusa, es nuestra profesión, se juega en la cancha y se entrena con la pelota. Hemos tenido muchos días donde los jugadores entrenaron en sus casas, en suelos diferentes, perdimos entrenamientos en campo que es lo más importante".

Stillitano explicó las salidas de César Fuentes, Leonardo Gil e Iván Morales en un partido tan importante: "Podría explicar uno por uno, en el caso de César fue este cambio para encontrar el juego por la parte interior donde Unión se replegó de manera correcta y no podíamos encontrar los espacios. Ls otros cambios fueron decisiones técnicas que veíamos necesitábmos refrescar o buscar otras soluciones. No es excusa, pero es consecuencia de que no podamos entrenar, por eso determinados jugadores vienen con determinadas molestias u otros inconvenientes que hacen que no pudimos sotener 90 minutos, como sustuvimos antes del partido con Católica".

Además se refirió a la campaña del equipo: "Respecto al partido y a lo que apuntamos de lo que estamos muy conformes es que el primer objetivo que teníamos como plantel se cumplió que Colo Colo juegue directo la fase de grupos de Copa Libertadores. Ahora estamos por el otro objetivo que es un orgullo para el Club y el cuerpo técnico que estamos peleando el Campeonato con seis o siete chicos que salieron de acá del club y tienen pocos partidos de experiencia".

"Estamos muy orgulloso de los jugadores, lo notamos cuando podemos y nos dejan entrenar como entrenan y se rompen el alma. Quedó demostrado cuando terminó el encuentro como la gente los aplaudió. Nuestro orgullo como entrenadores es que prácticamente los mismos jugadores que jugaron el 17 de feberero el partido de promoción, están peleando el Campeonato, han entrado a fase de grupos, se han consolidado juveniles, han debutado más chicos. Eso es importante para el patrimonio del club y el crecimiento de los chicos. El primer objetivo lo cumplimos y el segundo queda una fecha, estamos confiados de que hay que seguir creyendo. Desde adentro vemos que los jugadores dejan el alma en los entrenamientos, en el día a día, eso es lo que nos deja mayor gratitud a nosotros", finalizó.