Este jueves, Colo Colo disputará en el Estadio Monumental su último partido por la primera rueda del Campeonato Nacional 2023 ¿El rival de turno? Curicó Unido, equipo que viene de una irregular campaña de la mano de Damián Muñoz.

Por otra parte, el Cacique quiere finalizar la primera parte del torneo de la mejor forma posible y buscará seguir encumbrado en la parte alta de la tabla de posición, es por esto que Gustavo Quinteros decidió ir con lo mejor de lo mejor ante los Torteros.

El conjunto Popular quiere volver a los triunfos en el Torneo Nacional | Foto: Photosport

Según informó el periodista Daniel Arrieta en su cuenta de Twitter, el estratega albo prepara varias sorpresas en la citación para afrontar este trascendental encuentro.

"Retorna Leandro Benegas y Marcos Bolados, quien deja atrás su lesión. Brayan Cortés va convocado, pese al problema en el hombro", apuntó el comunicador de TNT Sports en la red del pajarito.

Lo que está claro es que un jugador que no estará presente ante el elenco de la Región del Maule será el atacante paraguayo Darío Lezcano, quien su rendimiento todavía no convence del todo a Quinteros, algo que los hinchas no miran de buena manera.

Vale destacar que el encuentro entre el Cacique y los Albirrojos está programado para este jueves 18 de mayo, compromiso que se disputará a las 20:00 horas en el recinto deportivo de Pedrero.