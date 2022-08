Esteban Paredes es sin duda una de los ídolos más grandes en la historia de Colo Colo. El delantero, que hoy está sin club, está planificando todo para realizar su despedida junto a su gente en el Estadio Monumental.

En conversación con Pelota Parada de TNT Sports, Paredes tocó varias aristas de lo que ha sido este tiempo de inactividad tras haber dejado Coquimbo Unido hace unos meses.

"Todavía lo echo de menos y en sí el entrenamiento. Ustedes saben que me tuve que retirar por una pubalgia que venía arrastrando hace mucho tiempo que me impedía entrenar y jugar muy infiltrado, eso me estaba haciendo mal para mi salud. Hace unas semanas recién volví a correr y me siento bastante bien", dijo el goleador.

"No le he tomado el peso todavía de haber dejado el fútbol, pero en esta nueva faceta me he sentido bien, relajado. De primera estaba muy tenso, que es lo normal, pero esta nueva faceta que he tomado ha sido un alivio importante, de poder dejar el fútbol tan recientemente", añadió.

En cuanto a la planificación que tiene de aquí a su compromiso de decirle adiós al fútbol, el ex atacanta del Cacique aguarda que un club lo puedo admitir y poder entrenarse.

"Mi idea es tratar de entrenar en algún club, no para jugar, sino para llegar bien a lo que será la despedida. Entrenando aparte en un gimnasio o en una cancha no es lo mismo que entrenar con algunos compañeros. Esperemos que se puedan abrir las puertas para ir a entrenar a algún club y llegar bien parado a lo que será la despedida", explicó.

El delantero quiere despedirse en el Estadio Monumenal | Foto: Agencia UNO

Sobre los invitados a su despedida, desea que estén jugadores de la Selección Chilena, pero todo depende de cómo están las fechas en sus ligas y pueda decir presentes.

"Me gustaría que estuvieran varios de la Generación Dorada, gente importante. Vamos a ver con el tiempo si pueden estar por un tema de fechas, así que esperamos que puedan y sino, también agradecido de si ellos tienen la facilidad de poder venir", expresó.

En cuando a la pregunta sobre el arquero a enfrentar, Paredes no desconoció que invitó a Johnny Herrera a este partido, pero afirmó que no es por un tema de burla o algo por el estilo.

"No, pero si yo lo invité por un tema de fútbol más que nada y no era porque la había hecho tantos goles. Es por un tema y por la educación que tengo, era invitarlo y tampoco me quería burlar de él. Él me respondió y todo bien", reconoció.

El delantero quiere en febrero su despedida | Foto: Agencia UNO

Sobre el día y la fecha de este duelo, el ídolo del Cacique afirmó que ya mantuvo una conversación con la gente del cuadro albo y espera que el cotejo se realice luego que el terreno del Estadio Monumental se repare.

"Tuve una reunión con la gente de Colo Colo y le agradezco por la recepción. Me dio las facilidades para poder hacer la despedida, pero sí había un problemita y que era el tema de que la quería hacer en diciembre y ahí justamente van a arreglar la cancha entre diciembre y enero, así que no se pudo esa fecha y la vamos postergar para febrero y tratar de reinaugurar la cancha con la despedida", justificó.

Por último, se le preguntó sobre si ha invitado a alguien. No obstante, el máximo goleador de Primera División reconoció que solo ha hablado con Arturo Vidal y no tenido contacto con nadie hasta tener todo claro. Además, también habló de la camiseta con la que quiere jugar el partido.

"No he querido llamar a nadie aún. Hablé con Arturo (Vidal) y me dijo que ningún problema siempre y cuando las fechas calzaran, ese es un problema, pero voy a ver bien las fechas en las distintas ligas que están y si no pueden agradecido no más", dijo.

"Quiero jugar con la camiseta de Colo Colo, pero eso está en trámite todavía. Va a ser una camiseta especial, esperemos que se pueda. No tengo que dar la sorpresa todavía", cerró.