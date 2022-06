Para nadie es desconocido lo que significa Esteban Paredes en la historia de Colo Colo. El delantero, uno de los últimos ídolos del Cacique, dejó una huella imborrable en los corazones de cada uno de los hinchas y eso se lo ganó a punta de goles y títulos con la camiseta alba.

Paredes alcanzó junto al elenco albo ser el máximo goleador en la historia del fútbol chileno y que también lo tienen en el tercer lugar de los más anotadores en el elenco de Macul. Hoy, en una incertidumbre de su futuro, recuerda algunos de los momentos más importantes de su paso por el Estadio Monumental.

En conversación con Las Últimas Noticias, le preguntaron sobre la imagen más vivida y bonita que permanece en su vida de su etapa por los albos y respondió.

"El 2009 cuando fuimos campeones, porque una final contra la UC, por lo que significó. Católica iba ganando a los 30 segundos con gol de Valenzuela, habíamos empatado a 2 en la ida en el Monumental. La final contra la UC fue clave para lo que después hice en Colo Colo. Era mi primer año y como que sentí que ahí di todo mi potencial para lo que venía después", sostuvo el goleador.

Otro de los recuerdos que destaca fue el Superclásico ante Universidad de Chile en Agosto del 2017 en el Estadio Monumental donde anotó tres goles aquel día y su retorno en el año 2014 y la famosa elección de la camiseta 30.

"Ese clásico, porque hice tres goles en el Monumental, hacía mucho tiempo que un jugador no marcaba esa cantidad. Tengo hartos hitos que marcaron, ¡Ah y la 30, cuando llegué el 2014! Pero la historia con el Nelson (Pizarro), el utilero, fue muy buena", inició diciendo.

"Cómo me tocaba ir a la conferencia, antes entro a la utilería y le digo 'Nelson, cuáles camisetas quedan' y me dice 'la 9, la 15, la 30 y la 29'. 'Pásame la 30' le dije y ahí fui a la conferencia y dije 'voy a usar la 30 y haré 15 goles'. Me pasé en uno si (ríe), pues hice 16", explicó Paredes.

El ex delantero albo recuerda los mejores momentos que vivió en Macul | Foto. Agencia UNO

En relación a aquellas declaraciones, Paredes destacó su importancia y lo que provocó para sus compañeros de cara a esa temporada.

"Para mis compañeros fue potente, aunque si no ganábamos (ríe). Sentía que había convicción, porque además al decir eso, comprometí a mis compañeros a que teníamos que ganar y me creían", aseguró el atacante.

"Los veía jugar, había buen equipo y lo cuenta Felipe Flores: 'Pucha, viene Paredes, voy a jugar en la banca'. Y Tito lo pone por la izquierda y la mayoría de mis goles fue porque me tiró los centros, era feliz dándome pases e hizo goles importantes, como el del título ante Wanderers. Fue bonito ese campeonato, porque había juego, convicción y estaban todos metidos y eso es difícil que pase en el fútbol", agregó.

Finalmente agregó la importancia que tuvo la llegada desde Europa de Jaime Valdés a aquel equipo, como también lo que significó tener a Julio Barroso, Gonzalo Fierro, Justo Villar, Emiliano Vecchio y José Pedro Fuenzalida.

"Claro, Pajarito venía a otro nivel y me llenó de pases. Gonzalo (Fierro), Barroso un patrón atrás, Villar, Vecchio extraordinario y el Chapa, que fue capitán de Colo Colo", cerró.