El nombre de Esteban Paredes, probablemente, estará vinculado a Colo Colo toda la vida después de la extensa carrera que el ex ariete hizo en los albos, el legado que dejó y la cantidad de goles que marcó con el indio en el pecho.

‘Visogol’, quien en numerosas entrevistas ha remarcado que es hincha del Cacique desde chico, no escondió su fanatismo por los albos que data desde su adolescencia, en donde vio a Colo Colo levantar la Copa Libertadores de América en 1991.

Fue ahí, quizás, que Paredes empezó a idolatrar a dos viejas glorias de Colo Colo que tocaron el cielo con las manos, según el mismo reveló en un adelanto del programa Sabor a Gol de TNT Sports, donde él será co conductor del espacio.

Paredes eligió a Guede como el técnico que más lo marcó en su carrera. | Foto: Agencia UNO

El ídolo de Colo Colo no escondió su idolatría -valga la redundancia- por Marcelo Pablo Barticciotto y Rubén Martínez, dos de los jugadores más emblemáticos posiblemente de la épica campaña alba que terminó con un título continental.

El ex jugador, eso sí, no solo se quedó en idolatrar ex jugadores, sino que también se dio el tiempo para mencionar al DT que más lo marcó en su carrera como profesional: “Cuando mejor anduve fue cuando tuve a Pablo Guede. Tenía una manera de trabajar al estilo Bielsa; le gusta presionar, ir adelante siempre”, reveló.

“Con Tito (Héctor Tapia) y Miguel (Riffo) también tuvimos un campeonato soñado el 2014. Ahí se trabajó muy bien, muy similar a Pablo. Pero creo que Guede me marcó más, tuve un peak en mi carrera y en los goles. Me sentía liviano, me hizo bajar de peso, entre otros” rememoró en el cierre.