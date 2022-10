El mediocampista Esteban Pavez reconoció que la sensación en el camarín no era la mejor tras el empate entre Colo Colo y Curicó Unido. De todas maneras, se mostró tranquilo sabiendo que tan solo un punto los separa de la vuelta olímpica.

Colo Colo tan solo empató ante Provincial Curicó Unido a un tanto en el Estadio Monumental y la vuelta olímpica número 33 tendrá que esperar por al menos, dos semanas más.

Era el marco perfecto tras un recinto de Macul repleto con hinchas que querían celebrar un nuevó título del Cacique, pero que no se dio al menos, durante la presente jornada.

El plantel quedó un poco afectado, porque tenían la ilusión de festejar en esta jornada y así lo narró el mediocampista albo, Esteban Pavéz, quien en conversación con TNT Sports, señaló que quedaron con amargura tras el resultado de hoy.



"Queríamos salir campeones hoy día, con nuestra gente, con nuestras familias, todos las trajeron hoy día. Era importante y lindo salir campeón hoy, quedamos con una sensación amarga, estaban todos cabizbajos en el camarín, era el día para tener una fiesta en el Monumental, era el día", manifestó el Huesi.

Sin embargo, hay esperanza porque si bien no se pudo dar hoy, un nuevo campeonato para Colo Colo pareciera ser inmimente y en esa línea, también está el volante. "Somos conscientes que estamos nueve puntos arriba con nueve puntos por disputar, sabemos que estamos más cerca que nunca de salir campeón, pero quedamos con la sensación amarga, un poco tristes, pero estamos ahí para salir campeón" dijo Pavez.

"Nos vamos con sensacion de amargura", dijo Esteban Pavez (Agencia Uno)

Consultado sobre qué pasó en esta jornada, el seleccionado chileno sostuvo que "faltó lo mismo que en el partido con Católica, el último pase y creo que no fuimos finos en ese partido, ni ahora. El arquero tuvo tapadas muy buenas, prácticamente Curicó se vino a defender todo el partido e hicieron su juego".

Finalmente, tuvo palabras para el arbitraje de Julio Bascuñán, quien estuvo en el ojo de la crítica desde ambos equipo. "En realidad dentro de la cancha uno no ve las jugadas, no tengo muchas quejas con el arbitraje, porque quizás a Óscar Opazo lo hubiesen expulsado en otro partido y otro árbitro. De repennte, hay distintos criterios, pero dentro de todo no veo que haya sido un mal arbitraje", cerró Pavez.